Mani Gyenes a urcat pe locul 2 la endurocross

După etapa a treia de la Tokod

Emanuel Gyenes s-a aflat sâmbătă în concurs la Tokod în Ungaria. Acolo s-a desfășurat cea de-a treia etapă din cadrul Campionatului Național de endurocross. Pe un traseu de 8 kilometri, sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team a parcurs 10 tururi în două ore și a terminat concursul pe locul 2.



“Am pornit de pe locul 2, după care am ratat un viraj și am căzut o poziție. Dar am revenit și am încheiat al doilea. Cursa a fost foarte faină, traseul la fel”, ne-a declarat pilotul sătmărean. Cu acest rezultat, Mani a urcat pe locul 2 în clasamentul general. În concursul de sâmbătă s-au înscris 110 piloți din România, Ungaria și Slovacia. Câștigătorul etapei a fost Gabor Firtosvari din țara gazdă.

Pentru Mani Gyenes urmează o scurtă vacanță. La sfârșitul lunii mai va participa la etapa a 4-a de endurocross, după care și la o rundă de enduro. Apoi, în luna iunie va merge la o etapă din cadrul Campionatului Mondial de enduro, tot în Ungaria, iar în iulie va participa la Red Bull Romaniacs. În luna august se va afla la International Six Days Enduro și speră ca în luna octombrie să participe la etapa din Maroc din cadrul Campionatului Mondial de Rally Raid. Și sigur, pregătirile acestea sunt pentru ediția 2018 de Dakar.