Mani Gyenes a terminat a 17-a ediţie de RBR



Sătmăreanul Emanuel Gyenes a reuşit să termine sâmbătă şi cea de-a 17-a ediţie a celui mai dur raliu hard enduro din lume. Pilotul de la Autonet Motorcycle Team rămâne aşadar singurul care a participat la toate ediţiile, reuşid să le şi termine.

În urmă cu o lună participare lui Gyenes era incertă la RBR. Nerefăcut complet, sătmăreanul a ales să se înscrie la clasa Iron, a patra ca dificultate. Chiar şi aşa a reuşit să termine pe primul loc după 4 zile de concurs în jurul Sibiului, cu timpul 13 ore, 6 minute şi 40 de secunde. Pe locul 2 s-a situat francezul Courty Romain, la 10 minute distanţă de Gyenes.

“Sunt fericit că am reuşit să termin şi cea de a 17-a ediţie a Red Bull Romaniacs. În iunie, credeam că o sa fiu nevoit să ratez cel mai dificil raliu hard enduro din lume, din cauza unei accidentări. Când am văzut că se amână cursa pentru luna octombrie, mi-am zis că mai am o şansă. Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă organizarea raliului în această perioadă grea!”, a declarat sătmăreanul Emanuel Gyenes. Pentru sătmărean urmează pregătirea pentru Raliul Dakar care începe în luna ianuarie.

Altfel, Manuel Lettenbichler a câştigat cel mai dificil raliul hard enduro din lume pentru al doilea an consecutiv (clasa Gold). În 2009, cursa era câştigată de tatăl său, Andreas Lettenbichler. Lettenbichler a reuşit să recupereze în ultima zi cele 25 de secunde care îl despărţeau de liderul clasei Gold, Graham Jarvis, care a încheiat cursa la 2 min 26 sec de german. Locul al treilea a fost ocupat de spaniolul Alfredo Gomez Cantero.

La clasa Silver, victoria i-a revenit danezului Peter Weiss, urmat în clasament francezul Fabien Poirot şi de britanicul Joe Deakin.

Germanul Eddie Findling a obţinut victoria la clasa Bronze, cu un avans de 8 min 36 sec faţă de francezul Bernard Hugo.

Dan Ştefan Mateescu a câştigat la clasat Atom, rezervată amatorilor, fiind urmat la mai bine de o oră de americanul Rich Mumford.