Mani Gyenes a revenit acasă, la Satu Mare

A fost întâmpinat cu ropote de aplauze de colegii de la Autonet

Emanuel Gyenes s-a întors acasă după cel mai cunoscut concurs de rally-raid din lume. Singurul român prezent la Dakar 2018 a avut parte din nou de o primire festivă la sediul Autonet Satu Mare. Peste o sută de colegi l-au întâmpinat luni cu ropote de aplauze și cu felicitări, iar din meniu nu a lipsit tradiționalul tort pe care era înscripționat “Dakar 2018 – Peru, Bolivia, Argentina”. Eroul nostru le-a prezentat colegilor un scurt rezumat al ediției care s-a încheiat pe 20 ianuarie. După aproximativ 9.000 de kilometri, Mani Gyenes s-a clasat pe locul 23 la general. Pentru el a fost a opta participare și spune că își dorește să mai facă cel puțin două raliuri pentru a intra în rândul piloților considerați “legendele Dakar-ului”.

În Peru, Bolivia și Argentina s-a consumat a 40-a ediție de Dakar, a 10-a de din America de Sud. Un concurs aniversar, tocmai de aceea organizatorii au avut grijă să aleagă un traseu memorabil. De altfel, Gyenes ne-a declarat că a avut cea mai grea ediție.

De-a lungul celor două săptămâni, raliul a trecut de la dunele înalte și cu nisip fin din Peru, la înălțimi extreme din Anzii Boliviei, apoi la canioanele și rios-urile din Argentina.

“Traseul a fost practic prin aceleași locuri, adică știam zona și ce mă așteaptă. Dar organizatorii l-au schimbat puțin. Anul trecut am mers foarte mult pe drumuri forestiere, pietruite, bătătorite. Acum ne-am dus foarte mult pe off-piste, adică în afara drumului. E practic un câmp și primim doar gradele unei busole și trebuie să urmez aceste grade. De aici a venit și acea dificultate a traseului care a avut foarte multe zone de nisip”, spune Gyenes.

Începutul din Peru s-a dovedit a fi foarte greu pentru pilotul de la Autonet Motorcyle Team. Piloții au mers șase zile prin dune de nisip după care în Bolivia au avut probleme cu frigul și cu altitudinea. S-a ajuns din nou până la aproximativ 4.900 metri altitudine. “Din fericire nu am avut probleme cu altitudinea, doar cu răceala. Chiar când am ajuns în Bolivia am avut 400 kilometri probă de legătură, am mers la 2 grade, mai și ploua foarte mult. Când am ajuns la startul probei speciale am simțit că am temperatură. Am mai avut 220 kilometri de probă specială, după care 80 kilometri până La Paz. Acolo a mai fost un podium de primire, s-a tras de timp pe o vreme friguroasă. Eu abia așteptam să ajung în bivuac să vină mașina de asistență să pot să mă schimb, să-mi revin. Dar și echipa de asistență a întârziat, am mai stat în bivuac două ore până a ajuns. În Bolivia sunt restricții la 80 km/h și au avut de făcut vreo 500 de kilometri. Chiar dacă nu era în program, am decis să merg în oraș la un hotel să-mi revin pentru că urma și ziua de odihnă. Am mers la un hotel să-mi revin puțin din răceală și a doua săptămână să pot să încep mai bine”, mai declară pilotul nostru.

Din Bolivia s-a trecut în Argentina unde temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Adică condiții mai bune. Gyenes a încercat în ultima săptămână să mai urce în clasament. “Ritmul meu a fost același ca și anul trecut, nu pot să zic că am mers mai slab. Dar au apărut motociclete noi, adică mai performante față de ce am eu. Și KTM-ul a ieșit cu un model nou, dar nu au putut fi cumpărate de piloții privați”, precizează Gyenes care a mers pe un KTM 450 Rally Replica. Riderul nostru își dorește ca la ediția următoare să meargă pe o motocicletă nouă. Acum rămâne să primească aprobare pentru a face comanda. Poate ar trebui să se implice și autoritățile locale în această privință, prețul unei motociclete se ridică undeva la 35.000 de euro.

Despre trecerea la SuperProducție: La asta nu m-am gândit! Eram convins că pot să merg la clasa marathon. Când am dus motocicleta în Franța, acolo a fost acceptată în clasa marathon. În Peru s-au făcut din nou verificări. Oficialii FIM mi-au spus că suspensiile nu se încadrează în clasa marthon. Diametrul este același de 48 milimetri, dar lungimea de acum este mai mare cu 10 milimetri decât cea standard. Aveam posibilitatea să pun suspensiile orginale, pentru că le aveam la mine, dar a trebuit să iau o decizie pe moment. Poate dacă aveam timp să mă gândesc treceam la marathon. Dar nu m-a deranjat. Cu timpul înregistrat eram pe locul 2 la clasa marathon, după un italian care a terminat la general fix înaintea mea, pe locul 22.

Despre etapele anulate: Au fost două etape anulate. Prima nu mi-a făcut nici bine, nici rău. Cea de-a doua mi-a făcut un mare bine pentru că era zi marathon și am întâmpinat probleme. În prima zi de marathon am căzut. De fapt pe la kilometrul 80-90 mi s-a stricat butonul de la roadbook. Practic nu mai am hartă, nu mai știu după ce mă duc, doar după urme. Poți să mergi după urme, dar nu-ți sunt semnalate obstacolele. Dacă merg cu 120-130 km/h și am un șanț undeva, eu nu-l văd. Trebuia să derulez din mână. Înainte cu 20 kilometri de finish am derulat din nou, am avut viteză mare și am dat într-o piatră. Am căzut destul de tare. Am și zburat destul de mult, dar din fericire nu m-am lovit. M-am ridicat, nici nu am știu din ce direcție am venit pentru că era praf peste tot, am ridicat motocicleta și nici nu m-am uitat la ea. Am văzut că în partea din față roadbook-ul și alte lucruri sunt deplasate puțin, dar știam că oricum nu merge. Mi-am reluat cursa și după vreo 2-3 kilometri am simțit că mă lovește ceva în picior. M-am uitat în spate și am văzut că toată toba îmi atârna pe jos, erau doar câteva arcuri prinse. Am continuat 20 kilometri și mi-a prins bine că s-a anulat, am putut să repar ce pot.

Despre publicul de la Dakar: În Bolivia a fost multă lume și în Peru. În Argentina, cum s-a ținut acolo de 10 ani, parcă puțin s-au plictisit oamenii. Dar în Bolivia au fost foarte mulți spectatori, nu știu dacă Morales (n.r. Evo Morales, președintele Boliviei) i-a pus să iasă în stradă, ori au ieșit de bună voie. Au fost și români, chiar și din Satu Mare. Au primit un bilet de la firma la care lucrează, iar în ziua a doua ne-au vizitat la cort.

Despre odihna în cort: Nu a fost chiar atât de bine în cort, mi-ar fi plăcut mai mult să dorm în wohnmobil. Dar astea au fost acum condițiile. Cu frigul și cu căldura nu am avut probleme. M-a deranjat zgomotul. Chiar dacă îmi pun dopuri în urechi în fiecare seară, oricum nu pot să dorm. În fiecare seară vine un echipaj să-și încerce mașina noaptea la 2-3, o turează. La 4 se trezesc motocicliștii, sunt mulți care și la catering merg cu motocicleta.

Despre Dakar 2019: Încă nu este nimic oficial, prin martie se va da traseul. Am auzit doar zvonuri. Se pare că nu va fi în Bolivia și Argentina, se vorbește de Chile, Peru și Ecuador. În Ecuador nu am fost, iar în rest este ok. Chile este o țară destul de dezvoltată, ai condiții nu ca și în Peru sau Bolivia. Când termini o probă specială poți să te oprești într-o benzinărie să mănânci, să te răcorești puțin.

Despre planurile pentru alte competiții: Deocamdată nu m-am uitat în care campionate voi participa. Calendarul Ungariei îl cunosc deja, dar calendarul campionatului din România nu a ieșit. Voi consulta două campionate care nu se suprapun. În fiecare an mi-am propus să merg la cât mai multe etape de campionat mondial, dar asta nu prea mi-a ieșit. Am fost doar în Maroc în urmă cu doi ani. Sunt foarte costisitoare și atunci mai bine țin pentru bugetul meu de Dakar.

Întrebat dacă sunt semne că va primi sprijin financiar din partea autorităților locale, pentru un nou motor, Gyenes ne-a spus: “De la ultima conferință de presă nu s-a întâmplat nimic. Am fost axat pe Dakar. Nu știu, nici nu m-am uitat la știri, în aeroport mi s-a spus că s-a schimbat și prim-ministrul. Sincer nu m-am gândit la acest aspect. Nu am stat de vorbă cu nimeni. Vom vedea pe parcurs dacă se vor implica, ori dacă voi avea nevoie.”

Pe tot parcursul Dakar-ului, Mani Gyenes a fost ajutat de mecanicii Laszlo Olah și Szabolcs Racz. Sponsorii lui Gyenes la ediția 2018 au fost: Autonet Import, Schlemmer Group, Motul, Pirelli. Menționăm că la clasa moto au terminat raliul 85 de piloți din totalul de 138.