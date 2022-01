Mani Gyenes a început să recupereze la Raliul Dakar

După ce duminică a fost la un pas să abandoneze

Sătmăreanul Emanuel Gyenes a mers ieri în etapa a doua de la Raliul Dakar, iar rezultatul înregistrat a fost mult mai bun decât cel de duminică. Asta pentru că nu a întâmpinat probleme.

Ieri, iniţial era programată o etapă maraton şi concurenţii trebuiau să doarmă într-un alt bivuac, fără acces la piese de schimb şi pneuri. Însă ploile din ultimele zile au inundat bivuacul din Al Artawiyah, prin urmare, în etapa a doua s-a ajuns în Al Qaisumah, bivuacul programat iniţial pentru 4 ianuarie. Piloţii au aici tot echipamentul necesar şi cei care au echipe de asistenţă vor putea beneficia de ajutorul acestora.

Etapa 2-a, Ha’il-Al Qaisumah, a debutat cu o etapă de legătură de 183,20 kilometri, Mani plecând din bivuac la ora locală 5:50 a.m. (6:50 a.m. ora României). S-a continuat cu o probă specială de 338,43 kilometri şi totul s-a încheiat cu o etapă de legătură de 270 de kilometri. Proba specială a începutcu trasee rapide pe un platou de nisip, unde a fost foarte important să se meargă după cap compas. S-a continuat cu un traseu sinuos printre dune mici, apoi cu o alternare de mers pe culmi de dune şi zone rapide, după care a urmat o secvenţă de dune înalte. Deşi nu multe, au existat şi dune sparte şi zone cu piatră. În ansamblu, a fost o probă care nu a ridicat atât de multe dificultăţi în ceea ce priveşte navigaţia, comparativ cu proba din 2 ianuarie.

Mani Gyenes a fost al 93-lea pilot care a luat startul luni, după problemele întâmpinate duminică. A reuşit să depăşească multe motociclete şi quad-uri până la kilometrul 40, unde a ajuns cu al 49-lea timp. La kilometrul 244, stmăreanul era pe locul 31, dar etapa a terminat-o pe locul 42. La general, Mani Gyenes ocupă locul 72, iar la clasa Male Moto se află pe locul 4.

Ce s-a întâmplat de fapt duminică?

Ieri am scris despre rezultatul înregistrat duminică de Gyens, însă azi revenim cu mai multe detalii. La kilometrul 120 a cedat axul care ţine motorul şi bascula, iar Mani fost pe punctul de a abandona. Dar a reuşit să ajungă în bivuac, să repare motocicleta. “Până la kilometrul 120 am avut un ritm bun, am recuperat multe poziţii. Acolo am observat că s-a rupt axul care ţine bascula şi blocul motor. M-am oprit să încerc să îl împing înapoi. Am reuşit, dar după 5 kilometri a ieşit iar şi am fost pe punctul de a abandona. Am avut mare noroc că am reuşit să merg 200 de kilometri cu acel ax rupt şi a fost bine că nu a cedat de tot, să îmi cadă bascula şi motorul. Mă bucur că am terminat, însă sunt supărat pentru că am pierdut foarte mult timp din cauza acestei defecţiuni tehnice“. Pe lângă timpul pierdut pentru că a mers foarte încet din cauza ruperii axului, Mani a fost nevoit să accepte şi penalizarea de 15 minute venită în urma ratării unui waypoint (punct GPS care se activează când pilotul ajunge la o anumită distanţă de el, marcându-se astfel că a urmat traseul). Navigaţia din această primă probă specială a fost foarte dificilă şi acest waypoint a fost greu de identificat, iar Mani nu şi-a permis, din cauza problemelor tehnice, să se întoarcă să-l caute. Este primul waypoint pe care îl ratează în cele 12 ediţii ale Raliului Dakar. După terminarea probei, au urmat 121,30 de kilometri de legătură până la revenirea în bivuacul din Ha’il, unde Mani a ajuns cu bine. A reuşit să schimbe axul şi să încheie pregătirea motocicletei pentru etapa a 2-a.

Programul de marţi

Etapa de marţi, 4 ianuarie, a fost uşor schimbată. Astfel, se va merge prin Al Qaysumah, proba specială măsurând 255 de kilometri.

Programul rămas de la Raliul Dakar, clasa Moto:

• Etapa 3 (4 ianuarie): Al Qaysumah – Al Qaysumah (636 km total/ 255 kmproba specială)

• Etapa 4 (5 ianuarie): Al Qaysumah – Riyadh (707/465)

• Etapa 5 (6 ianuarie): Riyadh – Riyadh (564/348)

• Etapa 6 (7 ianuarie): Riyadh – Riyadh (635/421)

Zi de odihnă (8 ianuarie) – Riyadh

• Etapa 7 (9 ianuarie): Riyadh – Al Dawadimi (700/401)

• Etapa 8 (10 ianuarie): Al Dawadimi – Wadi Ad Dawasir (828/ 394)

• Etapa 9 (11 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Wadi Ad Dawasir (490/287)

• Etapa 10 (12 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Bisha (757/374)

• Etapa 11 (13 ianuarie): Bisha – Bisha (500/345)

• Etapa 12 (14 ianuarie): Bisha – Jeddah (676/163)