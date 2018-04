Mani Gyenes a început în Slovacia campionatul de enduro

A terminat pe locul 2 după 240 de kilometri parcurși

După aventura de la Dakar 2018, Emanuel Gyenes a concurat în weekend la primul concurs oficial din acest sezon. Sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team s-a aflat la Lisov în Slovacia în zilele de 21 și 22 aprilie unde s-a desfășurat prima etapă din cadrul Campionatului Național de enduro al Ungariei.

Este singurul campionat în care va merge Gyenes în acest an, dincolo de alte evenimente sportive. Amintim că aici deține două titluri de campion și a ales din nou Ungaria deoarece acolo participarea este mai numeroasă, concurența mai mare și traseele mai solicitante.

Sezonul 2018 cuprinde patru etape împărțite egal între Slovacia și Ungaria. La Lisov au ajuns în weekend 210 piloți din Slovacia, Ungaria și România. Mani Gyenes a terminat pe locul 2 la general, putea fi primul, dar a întâmpinat probleme sâmbătă și astfel că a încheiat după Gabor Szatyina, rider din țara vecină. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest sport meționăm că etapele de enduro se desfășoară pe pacursul a două zile. La Lisov s-a mers pe un traseu de 30 de kilometri, de patru ori sâmbătă și tot de atâtea ori duminică. Adică în total au fost parcurși 240 de kilometri. Traseul a avut două probe speciale, adică opt pe zi, 16 în total.

“Din păcate în prima zi la prima probă specială am avut probleme alimentarea, cu benzina. S-a înfundat ceva. Acolo am pierdut un minut. La ieșirea din proba specială mi s-a oprit din nou și am fost nevoit să cobor să împing motocicleta, ca să nu pierd multe secunde. După care nu am mai întâmpinat probleme. Duminică a mers totul bine și am încheiat pe primul loc”, ne-a declarat Gyenes care s-a bazat pe motocicleta veche. Conform regulamentului se acordă puncte în fiecare zi. Primii trei iau 25, 22, respectiv 20 de puncte și cum sătmăreanul a terminat prima zi pe 3, iar a doua pe locul 1, a acumulat 45 de puncte cu care se află pe locul 2 la general, după Szatyina.

Pentru Mani Gyenes urmează etapa a doua programată în Ungaria în zilele de 12 și 13 mai.

Legat de Dakar 2019, deși se spunea că traseul va fi comunicat în luna martie, deocamdată nu se cunoaște. Probabil sunt probleme cu o anumită țară. “În 15 mai se deschid înscrierile pentru Dakar. Deocamdată nu ne-au dat traseul din 2019 deși până acum trebuia să se știe”, ne-a mai spus rider-ul sătmărean.