De la ora 12:00, reconstituire la ”casa groazei” lui Gheorghe Dincă

Update: Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire de la ora 12:00. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei. O alta fata din Caracal a disparut in urma cu 20 de ani dupa ce a urcat intr-o masina la ocazie Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea. Marti se va judeca recursul la masura arestarii preventive.

Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie, a declarat că poliţiştii din comuna Coşoveni i-au spus de mai multe ori că fiica ei este majoră şi ar putea fi plecată cu un iubit, „cu un Făt-Frumos”.

Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeană Dioşti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus că bunicii fetei au început să se îngrijoreze chiar în ziua dispariţiei pentru că adolescenta nu obişnuia să întârzie când pleca de acasă şi răspundea tot timpul la telefon.

Potrivit mătuşii Luizei Melencu, a doua zi de la dispariţia adolescentei bunicul acesteia a primit un apel telefonic, de la un bărbat, care i-a spus să stea liniştit că fata este bine.

Luiza este una dintre cele două fete căzută victimă în mâinile lui Gheorghe Dincă în cunoscutul caz din Caracal.