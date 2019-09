Maior l-a sfătuit pe Cumpănaşu să nu candideze la prezidenţiale

Mai grav, fostul director SRI i-a recomandat să nu mai facă investigaţii în cazul Caracal

Alexandru Cumpănaşu a declarat că a primit, înainte ca preşedintele Iohannis să plece în SUA, un mesaj de la George Maior în care îi transmitea că ar fi bine să nu candideze la preşedinţie şi să renunţe la lupta în cazul Caracal. Unchiul Alexandrei Măceşanu consideră că Maior i-a transmis un sfat prietenesc.

“Relaţia mea cu George Maior este o relaţie veche, îl respect, este un om care cred că a făcut mult bine României şi care cel puţin din poziţia de ambasador la Washington a ajutat foarte mult statul în relaţia cu Statele Unite ale Americii. În ceea ce priveşte situaţia de acum, apropo de cum dictează serviciile, am avut o discuţie cu domnul Maior, după foarte mult timp – este un an de zile decât eu nu am mai vorbit cu domnia sa – în care mi-a transmis că nu ar fi bine să mai continui lupta cu Caracalul şi mi-a sugerat că nu ar fi bine totuşi nici să candidez la preşedinţie”, a declarat, pentru Mediafax, Alexandru Cumpănaşu, liderul Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) şi unchi al Alexandrei Măceşanu. În viziunea sa, mesajul transmis de fostul şef SRI a fost un avertisment şi nu o ameninţare.

“Eu nu o iau ca pe o ameninţare pentru că eu cred că domnul Maior este un om care păstrează nişte valori. A fost un fel de avertisment că, dacă o voi face, voi pierde şi ceea ce am construit până acum la nivel de CNMR sau la nivel de altceva şi că practic poziţionarea mea anti-sistem nu este una dintre cele mai fericite abordări”, a mai spus Cumpănaşu.

Care ar fi motivele lui Maior?

Întrebat care ar fi motivele pentru care Maior i-a scris, Cumpănaşu este de părere că fostul şef SRI fie a vrut să-l protejeze pentru că “serviciile, parchetul, politicul se vor urca cu picioarele” pe el, fie a deranjat “nişte jocuri şi domnia sa nu voia să le deranjez”.

“Mesajul a venit într-un moment ciudat pentru mine. Eu v-am spus de la început şi vă spun şi acum, eu nu m-am răzgândit. (…) Mesajul l-am primit (…) cu o săptămână înainte ca domnul preşedinte Iohannis să plece în Statele Unite ale Americii (la jumătatea lunii august, n.r.), într-o perioadă în care eu nu înţelegeam de unde şi până unde, adică mi-a fost puţin neclar de ce eu să nu mai activez, să nu mai fiu atent, să nu mă mai lupt pentru ce se întâmplă la Caracal. (…) Eu cred că domnul Maior a făcut-o prieteneşte şi vreau să cred în prima variantă, nu în a doua, în care face parte dintr-o conspiraţie, este o relaţie pe care mi-am construit-o în timp şi vreau să cred că oamenii nu s-au dezumanizat”, a mai explicat sursa citată. Alexandru Cumpănaşu a spus ferm că nu îi va urma sfatul lui George Maior.

Fostul şef SRI, George Maior, s-a prezentat, vineri dimineaţă, la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), pentru audieri în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care Laura Codruţa Kovesi are calitatea de inculpat.

Cumpănaşu a cerut sprijin pe Facebook

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, şi-a anunţat, pe Facebook, intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, cerând opinia celor care îl urmăresc dacă trebuie să facă acest pas şi solicitându-le ajutorul pentru a strânge cele 200.000 de semnături necesare.

„Vreau să ştiu părerea dvs, dacă dvs consideraţi că trebuie să candidez la funcţia de preşedinte sau nu. Dacă miza şi misiunea mea de a rade practic clanurile din această ţară este ceea ce vă doriţi şi dvs. Dacă acest sistem mă va lăsa să câştig, dacă voi lua decizia să candidez, nu ştiu (…) Eu nu ştiu ce şanse am pentru a mă lăsa să câştig. Ştiu sigur un lucru, sau acest lucru trebuie să-l verific în zilele următoare: că poporul român are nevoie de cineva care să-şi asume, nu declarativ, ci cu determinare, cu rezultate şi cu convingere că vrea să radă tot ce înseamnă clanuri în această ţară”, a afirmat Alexandru Cumpănaşu, pe Facebook.

„Putem să strângem cele 200.000 de semnături sau nu? Dacă putem să le strângem şi vreţi să le strângem atunci eu trebuie să fiu ajutat în acest demers”, a spus el. El a afirmat că va pune pe Facebook un tabel care trebuie completat şi îşi dă adresa de mail pentru a i se trimite datele de contact.

„Dacă vom avea în această perioadă de câteva zile, dacă voi constata că poporul român şi cei care îmi scriu trec de la faza pasivă la cea activă şi vor spune: nu mai vrem clanuri, nu mai vrem nimic de genul acesta, vrem să fie raşi din temelii, atunci mă voi convinge prin trimiterea acestor contacte, mesaje, prin care eu să vă pot contacta, să luăm semnăturile, să le demonstrez… să nu-i jignesc … politicienii ăştia de astăzi care au o infrastructură fantastică că putem să facem imposibilul”, a spus Cumpănaşu.

„Eu nu am două partide sau trei sau cinci în spate, dar să fac pe independentul. Eu sunt singur. Sigur, poate alături de mine vor veni din societatea civilă sindicate, oameni din sindicate, din patronate, din ONG-uri, poate că o vor face, eu nu voi cere nimănui (…) eu voi candida în nume propriu, fără nicio implicare şi fără nicio legătură cu CNMR (…) Nu voi fi sclavul nimănui, nu voi fi independentul nimănui.. înţelegeţi?”, a mai spus Cumpănaşu.

Raluca Prună: “Te-ai căţărat pe tragedia unei familii. Stai acasă”

Fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, critică în termeni duri intenţia lui Alexandru Cumpănaşu de a candida la alegerile prezidenţiale, acuzându-l pe acesta că s-a folosit de drama familiei Alexandrei Măceşanu pentru a manipula şi a obţine capital politic.

“Poate răspund Internele detaliat, care a fost rolul tău de când te găzduiesc ei gratis, câte programe de reformă a Internelor ai implementat din sediul lor şi pentru ei, pe ce buget total si cu ce rezultat. Asa ar fi la ong-uri independente, cu evaluare de la beneficiar. Asta sigur, dacă Internele mai au onoare şi ceva responsabilitate. (…)

Caracal. Te-ai căţărat în mod indecent, în umila mea opinie, pe tragedia unei familii. Familia ta prin alianţă, potrivit datelor publice. Ai jucat prost, cu tuşe prea groase, urlând, şocul în faţa unei poliţii politizate. (…) Ai ameninţat în direct, în nenumărate rânduri, depăşind toate limitele. Greu de înţeles acest amalgam de ‘sentimente’, dictate şi emoţii. (…) Mărturisesc, m-am îndoit de tine din prima clipă în care ai aparut să ‘aperi’ cazul Măceşanu. Am intuit că vrei ceva pentru tine. Azi ne spui şi ce: preşedinţia. Dar nu de tot, numai vreo 2 ani în care vrei să faci ceva ce nu e în fişa postului.

(…) Aşadar, din public, acela avizat care te ştie, sugerez să stai acasă. Nu e pentru tine această candidatură. (…) Preşedinţia României nu e o aventură. Şi mai sugerez, ca om, sa te gândeşti la victimele cărora comportamentul tău deplasat le face rău.

Şi, cel mai important, să ceri scuze părinţilor Alexandrei Măceşanu. Nu le-ai făcut niciun serviciu. Dimpotrivă. (…) Te-ai căţărat, post factum şi oportunist (…) pe curajul si drama acestui copil. Manipulând speranţele unor părinţi disperaţi. (…) E inuman sa te joci cu aşa ceva. (…) Senin şi fără vreo îndoială sau vreo remuşcare (e tot pentru proşti, nu pentru tine)”, a scris fostul ministru al Justiţiei, pe Facebook.