Mai plombează cineva la început de iarnă gropile din asfalt?

Sătmărenii cu spirit civic sunt atenţi la ceea ce se petrece în jurul lor. Nu rămân nepăsători. Nu de puţine ori semnalele lansate de către aceşti cititori ai ziarului nostru sunt transmise telefonic la redacţie, mai ales în această perioadă în care se impune reducerea deplasărilor inutile şi evitarea aglomerărilor pentru a evita transmiterea noului virus Covid-19. Iată unul din semnalele transmise de către I.K., domiciliat în reşedinţa de judeţ:

“Este demn de luat în seamă efortul făcut de aleşii locali pentru a reface parcările din curţile interioare ale unor blocuri din Satu Mare, dar şi a altor spaţii de utilitate publică. Nu este de omis faptul că cei preocupaţi de asigurarea unor condiţii civilizate în cartiere, par să uite căile de comunicaţii. Mă gândesc aici în mod special la şosele din Satu Mare. Mai există din păcate, drumuri pe care sunt gropi care pun în pericol siguranţa circulaţiei şi a celor aflaţi în autoturisme. O inventariere a acestor gropi şi apoi umplerea lor cu asfalt este obligatorie. Până la avea un asemenea inventar, îmi permit să semnalez aleşilor locali cel puţin două asemenea gropi. Una este în imediata vecinătate a pasajului sub calea ferată de pe strada Botizului , în apropierea unui supermarket din zonă, iar cea de a doua, la ieşirea din Satu Mare, pe dreapta, în vecinătatea pasajului pe sub podul aflat în construcţie peste râul Someş. Personal cred că noi, contribuabilii, care mai plătim şi taxa de drum – rovigneta, am merita mai multă atenţie. În lipsa acestor gropi din asfalt am economisi şi noi un ban. Am merge mai rar pe la atelierele de reparaţii auto. Tare mi-aş dori ca cei vizaţi să recepţioneze acest mesaj şi să dispună măsurile care se impune înainte ca iarna să se instaleze“.