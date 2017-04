Mai mulţi copii talentaţi pictează pereţii Bisericii Buna Vestire din Satu Mare

O sală situată la demisolul Bisericii Buna Vestire din municipiul Satu Mare, Micrp 17, începe să prindă culoare graţie unor iscusite mâini de tineri pictori sătmăreni. Un grup de copii de clase primare, gimnaziale şi liceale din Satu Mare coordonaţi de artistul – pictor Cristina Gloria Oprişa au început de pe la mijlocul lunii martie să picteze la sfântul lăcaş. Este vorba de un spaţiu care este folosit de părinţii cu copii mici atunci când vin la biserică şi nu doresc să deranjeze desfăşurarea Sfintei Liturghii.

Înzestraţi cu mult talent şi dragoste, copiii, sub îndrumarea doamnei profesoare Cristina Gloria Oprişa au reuşit să zugrăvească într-o manieră originală, plină de culoare, cele mai importante sărbători religioase de peste an, dar şi activităţile preferate ale copiilor.

Este o sală la demisolul bisericii unde părinţii vin cu copilaşii să nu deranjeze slujba atunci când preotul slujeşte şi am considerat că fiind un spaţiu pentru copii să-l estetizăm tot cu munca copiilor. Ideea a pornit tot de la ceea am făcut imediat după Revoluţie la Scoala Mircea Eliade, cu alte generaţii care acum sunt artişti, părinţi de copii. Am pictat şi acolo un aşa zis cabinet al Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor pe două registre. :i acum este un registru în care avem scene din biblie, marile evenimente – Naşterea lui Iisus, Botezul, Răstignirea, Învierea, Înălţarea şi câteva din sărbătorile mai mari religioase – Sfântul Gheorghe, Sfinţii Constantin şi Elena, Sfânta Marie Mare, Sfânta Marie mică, Sfântul Ilie. Dedesubt registrul este cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre sau cum omagiem aceste sărbători creştineşti – pomul de Crăciun, vopsitul ouălor. Fiind biserica cu hramul Bunei Vestiri am făcut şi această imagine pe care copiii au terminat-o chiar de ziua praznicului. Munca noastră a început la 15 martie şi cred că se va termina de Rusalii. Lateral a fost pictată imaginea lui Iisus cu copiii – Lăsaţi copiii să vină la mine, iar dedesubt sunt imagini ale copiilor noştri în diferite anotimpuri, joaca lor. Fiecare copil a pictat şi îngeraşul păzitor deasupra” a explicat Cristina Gloria Oprişa

Urmează să fie pictate şi imagini din biserică, din activitatea preoţilor, la şcoală – ora de religie, botezul copiilor, prima mărturisire, cununia.

Vorbind de acest proiect am aflat că a reprezentat o provocare, fiind emoţionaţi şi fericiţi deopotrivă copiii, dar şi părinţii lor. Cei mici vin să picteze la biserică cu dragoste şi cu pasiune, sunt încântaţi că îşi pot exersa talentul şi altfel decât pe pânză sau pe hârtie, că pot să simtă din plin starea unui pictor de biserici.

Aşa cum a spus şi doamna profesoară, pentru copii pictura, arta plastică înseamnă dezvoltarea imaginaţiei, este un mod plăcut, util de a face „frumosul în tine şi în jurul tău. Primeşti şi dai. Este vorba de altruism de care trebuie să dea dovadă fiecare artist”.

De asemenea, Cristina Gloria Oprişa are în pregătire pentru luna mai o nouă ediţie a „Micului Prinţ”. Şi în acest an evenimentul va avea un număr însemnat de participanţi. Este o expoziţie inedită în cadrul căreia se vor găsi pe simeze lucrări ale copiilor, studenţi şi artişti consacraţi, într-un cuvânt toate cele trei generaţii de posibili creatori, pentru că aşa cum este cunoscută cartea Micul Prinţ atinge inimile copiilor şi adulţilor deopotrivă.