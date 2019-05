Mai mulţi artişti sătmăreni expun la sediul ONU din New York

În perioada 28-31 mai 2019 la sediul ONU din New York are loc expoziţia „Identităţi multiculturale” – „Multicultural identities”. Plasată sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, expoziţia aduce împreună 100 de artişti din România reprezentând 15 grupuri etnice. Această reuniune artistică a fost organizată anul trecut cu ocazia Centenarului Marii Uniri.



Expoziţia „Identităţi multiculturale” poate fi văzută la Zidul curbat al Clădirii de Conferinţe, etajul 1, intrarea de pe 46th Street. Deschiderea expoziţiei a avut loc marţi seară.

Printre cei 100 de creatori se numără şi câţiva artişti care s-au născut sau locuiesc în spaţiul sătmărean: Alexandru Darida, Cristina Gloria Oprişa, Dorothea Fleiss, Mira Marincaş, Ştefan Gnandt şi Zsuzsa Szemák.

Organizatorii expoziţiei sunt Fundaţia Inter-Art Aiud, Misiunea Permanentă a României la Naţiunile Unite, Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Secretaratul General al Guvernului României, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România, Institutul Cultural Român de la New York, Primăria Alba Iulia, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud şi Primăria Alba Iulia.