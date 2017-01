Mai multe semne de întrebare la Recolta Dorolț

Echipa noastră din Liga a 3-a se va reuni cu greu în weekend

În această perioadă mai multe echipe de fotbal se reunesc din Liga a 2-a, a 3-a, din fotbalul județean. Încep pregătirile pentru sezonul de primăvară, însă la Recolta Dorolț există mai multe semne de întrebare. Deocamdată echipa nu s-a întâlnit în noul an, continuă vacanța începută pe 2 decembrie anul trecut. Pentru a afla noutăți l-am contactat pe Alexandru Vincze, viceprimarul comunei Dorolț.

Lucruri concrete am aflat doar la capitolul plecări. Unul dintre cei care nu vor continua la echipa noastră din Liga a 3-a este Horea Bîgiu. Cedat în vară de FC Olimpia către Dorolț, atacantul de 19 ani, bistrițean de origine, a părăsit județul Satu Mare și s-a înțeles cu Luceafărul Oradea, echipă aflată pe locul 8 în Liga a 2-a. Tot la capitolul plecări este trecut și sătmăreanul Richard Gulya. Acesta a ales să-și continue cariera de fotbalist în județ, în Liga a 4-a Elite, la Luceafărul Decebal. Andrei Mureșan se află zilele acestea în probe la Olimpia. La capitolul veniri deocamdată nu se află nimeni.

“Miercuri vom avea o ședință în cadrul clubului în care vom stabili mai multe aspecte. Echipa se va reuni la sfârșitul săptămânii. Am vorbit cu președintele Olimpiei, de unde sperăm să vină câțiva jucători care nu vor prinde prima echipă”, ne-a declarat Alexandru Vincze. Probleme sunt și cu antrenorii. Recolta Dorolț trebuie să trimită la federație un antrenor aflat sub contract. Cum Andrei Estinca nu are licență pentru eșalonul al treilea, iar Tibi Csik se află sub contract cu Olimpia, zilele acestea se va căuta o soluție.

Fiind la început de an sunt probleme și cu banii. S-au depus cereri de finanțare la Consiliul Local Dorolț, dar și la Consiliul Județean Satu Mare. Sunt promisiuni, dar se așteaptă în continuare stabilirea bugetului. “Sperăm să nu fie probleme, să ne continuăm parcursul din Liga a 3-a”, ne-a mai spus Alexandru Vincze.

Recolta Dorolț a începutul sezonul 2016-2017 în Seria 5 a Ligii a 3-a. Cu un lot tânăr, echipa noastră a reușit să strângă doar patru puncte în primele 14 etape. A acumulat o victorie și o remiză și ocupă ultimul loc în clasament fiind echipa cu cele mai puține goluri marcate, 12 la număr. Conform Federației Române de Fotbal, campionatul Ligii a 3-a se va relua în 3-4 martie. Recolta Dorolț va juca în etapa a 15-a în deplasare la Comuna Recea, ocupanta locului secund din Seria 5.