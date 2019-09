Mai multe familii de pe strada Caragiale fac viaţa grea locuitorilor din zonă

Marţi am fost contactaţi telefonic de un locatar de pe strada I.L. Caragiale din municipiul Satu Mare.

În numele mai multor vecini, acesta a reclamat situaţia la care sunt supuşi locuitorii din zonă din cauza scandalurilor şi câinilor mai multor familii de ţigani care locuiesc la capătul străzii, vizavi de fosta Şcoală 13.

„Vineri spre sâmbătă seara a fost un chef teribil la una dintre casele de pe strada Caragiale. După ora 23, am sunat la Poliţia Locală să vină să-i calmeze. A venit un echipaj, dar scandalul şi muzica nu au încetat. Am sunat din nou, echipajul a revenit, însă fără succes. Aşa că pe la 4:30 dimineaţa am sunat din nou, dar cei de la Poliţia Locală au spus că nu au ce să le facă. Am fost nevoit să sun la Poliţia Municipală şi în sfârşit un echipaj de acolo a reuşit să-i calmeze în jurul orei 5 dimineaţa. Cum se poate aşa ceva, poliţiştii locali să nu poată interveni pentru tulburarea liniştii publice? La fel păţim cu câinii familiilor respective, care lăsaţi pe stradă atacă orice trecător. Şi Primăria a promis că va face ordine, dar nu a făcut”, ne-a povestit cititorul cotidianului nostru.