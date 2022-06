Mai multe animale sălbatice au dat iama în găinile localnicilor din comuna Apa

Prefectul Radu Roca, alături de directorul de Cancelarie Radu Iancu, au participat marţi, 14 iunie, la o întâlnire cu conducerea primăriei Apa, respectiv cu primarul Radu Vasile Trandafir şi viceprimarul Daniel Sălăgean.

La întâlnire au mai luat parte şi directorul DSVSA Satu Mare doctorul Nicolae Dumuţa şi directorul AJVPS Daniel Dragoş împreună cu Ionuţ Pop locuitorul comunei Apa, ce a trimis o sesizare legată de prezenţa vulpilor în localitate.

”În urma unei sesizări venite din partea unor locuitori din localitatea Apa legată de invazia de vulpi din zona numită local Hămoc ce au produs pagube în gospodăriile din zona respectivă am vrut să verificăm la faţa locului cum stau lucrurile. Trebuie să tratăm subiectul cu maximă seriozitate deoarece dacă se confirmă prezenţa vulpilor atunci există şi un risc de transmitere a rabiei”, spune prefectul Radu Roca.

”Nu avem siguranţa că la acea gospodărie pagubele – omorârea de păsări de curte – au fost făcute de vulpi dar suntem datori să facem verificări. Conform legii vom face un contract de prestări servicii cu un prestator, AJVPS sau chiar cu Ocolul Silvic pentru ca aceştia să intervină local şi să rezolve problema”- a spus Radu Vasile Trandafir – primarul comunei Apa.

Directorul AJVPS Satu Mare Daniel Dragoş a transmis că din punct de vedere al instituţiei pe care o reprezintă, începând din 15 iunie 2022 va exista o cotă de vânătoare şi se va putea interveni şi în jurul comunei Apa pentru a rezolva problema sesizată de locuitorii din localitate.

Participanţii la această întâlnire informală, aşa cum am aflat şi noi, au luat act de cele sesizate de locuitorii comunei, dar fără a exista certitudinea că vorbim despre pagube produse de vulpe/vulpi. Nu pot fi excluse din rândul producătoarelor de pagube alte animale precum câini, dihori şi/sau alte animale. Este greu de crezut, spunea sursele noastre, ca o vulpe sau mai multe vulpi să fi putut intra fie de pe strada Ungureasca, fie de pe Hămoc, pentru a face pagube, în condiţiile în care fiecare casă are gard la stradă, iar vulpea ar fi avut de trecut mai multe obstacole, până a ajunge în zona cu păsări. Ba mai mult, în zonă nu sunt confirmate vizuine, iar vulpea nu are comportamentul de a ucide, de a face mai multe victime, pe care să le abandoneze. Vulpea prinde spre exemplu o pasăre, pe care o şi duce pentru a o consuma, dar dihorul, nu.

Doctorul Nicolae Dumuţa, directorul DSVSA Satu Mare asigură locuitorii comunei Apa, dar în mod special pe cei care locuiesc în zona în care se presupune că ar fi fost vorba despre un atac de vulpe/vulpi, că nu se poate vorbi despre o zonă rabigenă, nu există pericol din acest punct de vedere, câinii din vecinătăţi fiind vaccinaţi antirabic.

Primarul Radu Vasile Trandafir ne-a spus că a convenit cu reprezentanţii AJVPS Satu Mare, să se pună capcane, în speranţa că vor putea captura animalul care a făcut pagube, fiind astfel lămurit misterul care acum planează cu referire al ce animal a produs pagubele. La nevoie, dacă se va confirma invazie de vulpi în comună, pe zona de extravilan se vor face vânători, în baza cotei de recoltă promisă de directorul AJVPS, Daniel Dragoş.