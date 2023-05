Mai este presa câinele de pază a democraţiei?

3 mai. Ziua Mondială a Presei. Nominalizată şi ca Ziua Internaţională a Libertăţii Presei, a trecut şi anul acesta, ca de altfel în fiecare an, aproape neobservată.

Adunarea Generală ONU când a instituit această zi, în anul 1993, a dorit doar să reamintească în fiecare an că libertatea presei este importantă, ca termometru care măsoară temperatura libertăţii tuturor.

România a tânjit apoape o jumătate de secol după libertate, după libertatea presei în particular. Ziarele patronate de partidul unic erau total sub control. Cenzura era adânc înrădăcinată în fiecare ziarist încât nici nu mai era nevoie de cenzori specializaţi în masacrarea articolelor de presă.

