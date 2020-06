Mai este America un model?

Ţara tuturor superlativelor – cea mai dezvoltată, cea mai democratică etc. etc. etc. condusă de cel mai puternic om din lume – oferă întregii lumii un spectacol ce concurează cu marile producţii cinematografice de la cel mai mare centru cinematografic din lume.

Statele Unite nu au fost un model de intrare raţională, precaută, în pandemie, şi nu este un model de ieşire din criză demn de urmat.

Violenţele, ciclice ca toate crizele, încununează un mandat prezidenţial al unui preşedinte atipic. Cu toate că după ce a lansat noul concept „America înainte de toate” Donald Trump a completat că acest lucru nu înseamnă că America este singură, pe parcursul mandatului său America nu a mai fost America pe care toată lumea liberă o admira şi o invidia.

SUA a renunţat la statutul său de câine de pază al democraţiei, de jandarm al lumii, concentrându-se asupra propriilor probleme. Pentru că americanii îşi privesc preşedintele ca pe un adevărat zeu călăuzitor, când spunem SUA spunem preşedintele SUA, indiferent cine ar fi acesta.

Lucrurile au luat o întorsătură nouă. Sistemul american, ce părea că funcţionează şi se reglează de la sine, a fost dat peste cap de noul coronavirus. Covid-19 s-a dovedit mai fluşturatic decât năbădăiosul Donald Trump. America fierbe ca un vulcan. În faţa furiei populaţiei preşedintele a fost nevoit să se retragă într-un buncăr.

Întâmplător lansarea unei navete spaţiale a coincis cu violenţele de pe străzile din zeci de oraşe. Cu câteva excepţii, primele pagini ale ziarelor au prezentat ca ştire principală zborul istoric cu oameni la bord. Acest lucru spune multe despre opinia publică americană.

Cum se va sfârşi ceea ce unii comentatori nu s-au sfiit să spună că este un pas către un război civil? America este capabilă să se reinventeze. Aşa că mai bine ne întoarcem la problemele noastre.

Avem şi noi probleme. În timp ce preşedintele Trump se refugia într-un buncăr premierul Orban fuma liniştit o ţigară într-un spaţiu închis, la un şpriţ cu câţiva miniştri. Evident, nu purtau mască şi nu păstrau distanţa socială.

România a luat foc. Cum să fumezi într-un spaţiu închis şi să nu respecţi regulile pe care tu însuţi le impui? Iac-aşa! Folosind pentru prima oară această locuţiune adverbială sudistă sper să o fi scris corect. Nu intră în obiceiul ardelenilor să trăznească, ca un fel de scuipat lingvistic, acest vulgar, dispreţuitor „iac-aşa!”. Apare la persoanele ceva mai culte şi sub forma „uite-aşa!” Astfel de răspunsuri, de-a dreptul magice, se dau întotdeauna la aceeaşi întrebare.

„De ce nu respecţi legea?” – întreabă cetăţeanul de rând. „Iac-aşa!”, răspunde, zice interlopul. Sau „Uite-aşa!”, zice demnitarul.

Premierul Orban nu a făcut ureche şută şi nu s-a scuzat spunând că fotografia este trucată. El s-a autodenunţat şi a plătit două amenzi. Una pentru fumat în spaţiu închis, alta pentru că nu a păstrat distanţa socială. Probabil va mai plăti şi o amendă electorală, dar cei cinci nu sunt nici primii şi nu vor fi nici ultimii miniştri care nu respectă legea. În cazul demnitarilor este valabilă chestia cu popii: „Faceţi ce zice popa, nu ce face popa!”

Acum întrebarea, în cazul României, este dacă premierul Ludovic Orban este un model sau un contra-model. Întâmplarea cu fotografia celor cinci miniştri care încalcă legea îşi are tâlcul ei, şi va fi exploatată politic, însă în cazul SUA întrebarea, dar mai ales răspunsul, implică o analiză mult mai complexă.

Dacă America se va schimba în rău, cu siguranţă întreaga lume se va schimba în rău.