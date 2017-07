Mai doriţi handbal şi volei la CSM Satu Mare?

Suplimentarea bugetului este amânată, iar cele două secţii nu vor putea începe sezonul 2017-2018

Sportul sătmărean are şanse mari să fie mai sărac din toamnă. Prezent la emisiunea Panoramic Sportiv la mijlocul lunii iunie, Vasile Fogel preciza la Informaţia TV că secţiile de handbal masculin şi volei feminin de la CSM Satu Mare au activitatea suspendată. La o lună distanţă, veştile nu sunt deloc sunt îmbucurătoare. Mai mult, s-a “cimentat” ideea dispariţiei celor două secţii din cadrul CSM, cel puţin pentru sezonul 2017-2018.

Preşedintele clubului susţine în continuare că nu se mai doreşte handbal şi volei la CSM, doar baschetul feminin ca sport de echipă. În aceste condiţii publicul sătmărean, iubitor de handbal şi volei, va avea de suferit. Nu va mai avea ocazia să-şi petreacă timpul liber urmărind meciuri, fie ele şi de eşalon secund. De asemenea vor avea de suferit sportivii şi antrenorii sătmăreni, mai tineri sau mai în vârstă, pentru care CSM Satu Mare era un loc de muncă unde să-şi câştige existenţa.

“Vom avea doar baschetul feminin ca joc de echipă. Am făcut o înaintare către Comitetul director, către primar, către Consiliul Local. Am cerut 400.000 lei pentru handbal şi volei, până în 31 decembrie 2017. Am menţionat că dacă nu se poate aloca această sumă, atunci măcar 250.000 lei pentru handbal. Dar nu s-a aprobat. Am în scris hârtia prin care mi s-a spus că nu se poate. Unii nu agreează ideea, să nu fie handbal şi volei, nici eu, dar asta este. Activităţile la aceste două secţii sunt momentan suspedante. Dacă vom vrea să facem echipe anul viitor nu vom avea cum. Voleibalistele pleacă la facultate, iar handbaliştii îşi caută alte cluburi. Hotărârea a fost luată de Comitetul director după care de Consiliul Local prin semnătura primarului. Ni s-a confirmat că nu există posibilităţi de finanţare a acestor două secţii. Ca joc de echipă se va merge doar pe baschet”, ne-a spus Vasile Fogel, preşedintele de la CSM Satu Mare.

Am încercat să-l contactăm pe primarul Gabor Kereskenyi însă ni s-a spus că se află în concediu. Totuşi am primit un răspuns din partea Primăriei Satu Mare, pe care-l redăm în cele ce urmează.

“Primăria municipiului Satu Mare doreşte în continuare să susţină activitatea clubului, doar că în momentul de faţă considerăm că nu este oportun să alocăm bani pentru funcţionarea acestor secţii, în baza unor chestiuni ce privesc activitatea financiară a clubului. Se fac verificări, iar până la finalizarea lor nu se vor mai aloca alţi bani. Clubul are bani pentru funcţionare, dar pentru moment s-a amânat suplimentarea bugetului pentru cele două secţii. Nu s-au oprit cheltuielile de funcţionare, banii pentru club au fost aprobaţi în luna martie pentru tot anul”, ne-a transmis ofiţerul de presă al Primăriei, Alexandra Podină.

Dar controalele şi verificările, care se pare că nu ţin de Primăria Satu Mare, s-ar putea întinde pe o perioadă mai lungă. Amintim că handbaliştii au retrogradat în eşalonul al doilea la capătul sezonul trecut, iar voleibalistele au rămas în Divizia A2. Dacă situaţia s-ar schimba rapid, ar fi timp suficient pentru formarea unor echipe având în vedere că sezonul următor debutează abia în toamnă. Dar semnele sunt tot mai clare şi se pare că sute de sătmăreni nu vor mai avea ocazia să urmărească acasă sporturile favorite la un nivel totuşi înalt.

În altă ordine de idei, Vasile Fogel ne-a transmis că săptămâna viitoare se va organiza o conferinţă de presă în cadrul căreia vom afla numele baschetbalistelor de la CSM Satu Mare cu care se va ataca medalia de aur în sezonul 2017-2018 din Liga Naţională.

Ca urmare, lansăm următoarea întrebare: