Maestrul Tudor Barbul a fost condus sâmbătă pe ultimul drum! Dumnezeu să-l odihnească în pace

Maestrul Tudor Barbul antrenează din 19 martie 2021 în Ceruri. Marele antrenor de la CS Satu Mare – Cetate Ardud nu mai este printre noi, iar sâmbătă, 20 martie, a fost condus pe ultimul drum, în cimitirul din localitatea Mădăras.

Au fost alături cei doi fii, Dacian şi Andrei, membri ai familiei, sportivi şi foşti sportivi pe care Tudor i-a crescut, i-a condus spre performanţă, i-a ajutat în viaţă, oameni de sport, autorităţi locale şi nu numai.

Slujba de înmormântare a fost săvâşită de preotul ortodox Bogdan Fărcaş. În cuvântul său, preotul din Mădăras i-a rugat pe cei prezenţi să nu-l uite pe Tudor şi să se roage pentru odihna sufletului său.

”Cred că fiecăruia dintre noi, la un moment dat, Tudor ne-a făcut o faptă bună. L-am admirat tot timpul pentru altruismul lui. De multe ori, altruismul lui era în detrimentul familiei. Renunţa la ale lui, pentru a face bine altora. Închei cuvântul de astăzi cu o rugăminte. De acum înainte, cel pe care l-aţi preţuit şi pentru care poate de multe ori nu am avut cea mai atentă comuniune, mai ales în anii aceştia în care a fost mai încercat în boală, de acum înainte, Tudor are nevoie de noi! De acum înainte, Tudor, cel care este viu, are nevoie de comuniunea noastră. Iar comuniunea noastră faţă de cei adormiţi este potrivită cu realitatea vieţii lui. Cei morţi sunt vii cu sufletul. Şi atunci putem păstra comuniune prin cele sufleteşti. Vă rog stăruitor să vă rugaţi pentru odihna lui Tudor şi să avem nădejde că atunci când Dumnezeu va rândui, poate ne vom alătura şi noi, Dumnezeu ştie, ne vom alătura lui şi celor dragi ai noştri din Împăraţia lui Dumnezeu. Să-i ajute Dumnezeu şi să-l purtăm în rugăciunile noastre şi să cerem mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor şi prin aceasta va fi în Împărăţia lui Dumnezeu. Amin!”, a transmis, printre altele, părintele Bogdan Fărcaş.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Sincere condoleanţe familiei îndoliate!