Maestrul internaţional Cătălin Ardelean, de la LPS Satu Mare, locul 4 la un turneu puternic

În 5 iunie s-a desfăşurat în localitatea bihoreană 1 Mai cea de-a 5-a ediţie a “Memorialului Dan Cartis” la şah rapid. Evenimentul a avut un fond de premiere de 15.000 lei, din care 3.500 îi reveneau câştigătorului. Concursul a atras 103 şahişti din România şi Ungaria, printre aceştia 5 mari maeştri internaţionali, 10 maeştri internaţionali şi 7 maeştri FIDE.

La capătul a 9 runde spectaculoase, şi după o Super Finală de Blitz pentru primii 4 clasaţi, toţi cei 5 sportivi de la LPS Satu Mare au fost premiaţi:

• Maestru internaţional Cătălin Ardelean, locul 4 pe general (cu victorii la un mare maestru şi la 2 maeştri internaţionali )

• Maestru FIDE Stanciu Alexandru, locul 6 pe general (cu victorie la favoritul numărul 1 al concursului, marele maestru Andrei Istrăţescu)

• Tamas Lazin, locul 2 Elo sub 2050 (locul 25 pe general)

• David Ilonczai, locul 3 Elo sub 1900, locul 20 pe general

• Sebastian Coroian, locul 2 Elo sub 1750, locul 31 pe general

Dincolo de premiile în bani obţinute, toţi cei 5 şahişti au reuşit să câştige puncte Elo.

Cum echipa de şah a LPS Satu Mare, doar cu sportivi domiciliaţi în judeţ şi care se pregătesc în cadrul clubului este promovată în Divizia A, acest puternic concurs a reprezentat pentru cei 5 o bună pregătire în vederea participării la campionatul care va avea loc în perioada 15-24 octombrie.

La acest concurs au mai participat 2 sportivi de la cluburile sătmărene. Mareşanu Mina de la CSM s-a clasat pe locul 61, iar Ferenczy Imre, de la CS Unio, a încheiat întrecerea pe 76.