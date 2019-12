Luptătorul Anghel Cardoș încheie anul cu o victorie

În seara de 7 decembrie s-a desfășurat la Bistrița Gala Mix Kombat 5, un eveniment care a cuprins 15 meciuri incendiare. Au ajuns luptători de kickbox din România, Germania, Ucraina, Elveția, Republica Moldova, Italia și Ungaria.

În ceea ce ne privește pe noi, județul Satu Mare a fost reprezentat cu succes de luptătorul Anghel Cardoș de la Friends Gym. În cel de-al 13-lea meci, sătmăreanul l-a înfruntat la 72,5 kilograme pe italianul Andrea Enzo. Un meci antrenant, cu multe lovituri spectaculoase și la capătul căruia Anghel Cardoș a fost declarat învingător. În cele trei reprize, sătmăreanul l-a trimis de două la podea pe italian, în prima și ultima repriză.

„Meciul a fost ok chiar dacă nu mi-a ieșit ceea ce am pregătit la sală. Dar s-a terminat bine pentru mine. Cu această victorie termin un an 2019 bun și pentru 2020 îmi propun să realizez cel mai bun an al meu pe plan sportiv. Sunt recunoscător sponsorilor care stau în spatele meu, echipei Friends Gym fără de care nu aș putea fi la nivelul ăsta. Și nu în ultimul rând îi sunt recunoscător soției mele care m-a suportat și care mă susține în sportul acesta frumos și greu”, ne-a declarat Anghel Cardoș.