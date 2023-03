Luptătorii de la Friends Gym au obţinut 6 victorii şi o înfrângere la un concurs găzduit de Rodna

Mai mulţi sportivi de la Friends Gym Satu Mare au participat zilele trecute la Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, la o competiţie de kickbox dedicată amatorilor. Mai exact, 7 luptători sătmăreni au înregistrat 6 victorii şi o înfrângere.

La această competiţie, clubul sătmărean a avut şi doi sportivi debutanţi, care, conform celor spuse de antrenorul Anghel Cardoş, şi-au câştigat meciurile într-o manieră categorică, neaşteptată chiar. Astfel, munca depusă la sală dă roade. “Sunt foarte mulţumit de ei! Nu m-au interesat neaparat rezultatele, ci mai mult evoluţia lor şi dăruirea. Am fost plăcut surprins de ceea ce am văzut, mai ales de atitudinea cu care au intrat în ring. Unii au depăşit deja pragul de 5 meciuri, astfel că încep să am pretenţii de la ei”, ne-a transmis Anghel Cardoş.

Au participat de la clubul sătmărean: Feier Steli, Filip Stan, Adi Kis, Grigore Touth, Lucas Bota, Cristian Nicolas, Edi Dudaş.

“În luna aprilie ne propunem să participăm la un concurs de amator cu cei mici. În ceea ce mă priveşte pe mine, voi lupta la Chişinău, Repubilica Moldova, în 8 aprilie, într-o piramidă de 4 din promoţia Effea. Tot la acea gală va mai lupta un elevi de-al meu la 70 kg, Cătălin Makove”, ne mai spune antrenorul sătmărean.

În altă ordine de idei, pentru părinţii care vor să-şi iniţieze copiii în acest sport, aceştia sunt aşteptaţi la sala de pe strada Ştrandului, număr 4, în zilele de marţi şi joi, la etajul 2. Informaţii suplimentare se pot obţine acolo, sau contactându-l pe Anghel Cardoş pe facebook.