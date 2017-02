Lumea se înghesuie la Vama Petea în timp ce Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni este aproape gol

An de an, în preajma marilor sărbători și în sezonul estival, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Petea se creează o aglomerație care pune la grea încercare nervii cetățenilor, timpii de așteptare ridicați fiind determinați de numărul mare de persoane care doresc să tranziteze țara prin acest loc. Majoritatea cetățenilor uită că la doar 43 de kilometri de municipiul Satu Mare există PTF Urziceni care are corespondent[ localitatea maghiară Vallaj și în care traficul se desfășoară foarte degajat.

120 de minute la Petea, 10 minute la Urziceni

În zilele obișnuite nu se stă în punct mai mult de 2-3 minute, iar la sfârșit de săptămână timpul de așteptare trece puțin peste 5 minute. În perioada aglomerată în PTF Urziceni timpul de așteptare se dublează, determinat fiind de numărul în creștere al persoanelor care tranzitează țara.

În aceste perioade în PTF Petea timpul de așteptare înregistrat se ridică la cel puțin 120 de minute, în unele cazuri chiar și la două ore și jumătate. Valorile mari de trafic sunt determinate de numărul ridicat de persoane care doresc să intre sau să iasă din țară prin acest punct, dar și de faptul că polițiștii de frontieră trebuie să efectueze controale specifice fiecărei persoane în parte. În cazul minorilor aceste verificări sunt mult mai elaborate, astfel că, după cum este și normal, timpul de așteptare va fi ceva mai mare. Cert este că sătmărenii pot evita cozile interminabile de la Petea alegând PTF Urziceni, care este situat la 43 de kilometri de municipiul Satu Mare.

„PTF Urziceni s-a deschis în 6 iunie 2003, are ca și corespondent pe teritoriu maghiar localitatea Vallaj și este destinat circulației autoturismelor și autovehiculelor cu capacitate de până la 3,5 tone. Sunt 3 artere de control atât pe sensul de intrare cât și pe sensul de ieșire din țară, două dintre ele fiind destinate autoturismelor, iar cel de-al treilea camioanelor de mic tonaj și autocarelor”, aflăm de la insp. Oana Pîrcălab – purtător de cuvânt STPF Satu Mare.

Careienii, sălăjenii și bihorenii obișnuiesc să treacă pe la PTF Urziceni

Participanții la trafic care obișnuiesc să călătorească în străinătate pe la PTF Urziceni sunt în marea lor majoritate cetățeni ai localităților învecinate, dar și sălăjeni, bihoreni și clujeni. Aceștia tranzitează granița prin acest punct datorită poziționării lui. Punctul este situat la 8 kilometri de municipiul Carei din ;oseaua Satu Mare – Oradea, iar de pe teritoriul maghiar distanța până la autostradă este de aproximativ 30 de kilometri.

„Sunt multe situații în care PTF Urziceni nu este atât de aglomerat și de aceea și recomandarea noastră, a Poliției de Frontieră, este ca în momentul în care persoanele doresc să iasă din țară sau să intre în țară și sunt obișnuite să folosească în general PTF Petea să încerce și prin Urziceni să-și continue călătoria, pentru că s-ar putea să aibă un trafic mai degajat”, a mai spus insp. Oana Pîrcălab.

În weekend numărul celor care trec pe la Urziceni ajunge la 3.500 – 4.000 de persoane

Prin PTF Urziceni într-o zi obișnuită tranzitează aproximativ 1.800 de persoane, iar la final de săptămână numărul acestora se dublează, timpii de așteptare fiind de aproximativ 5 – 10 minute. În preajma sărbătorilor mari de peste an ori în sezonul estival lucrurile se schimbă puțin, însă valorile sunt departe de cele înregistrate la Petea. În perioadele acestea aglomerate pe parcursul unei zile lucrătoare aproximativ 2.500 – 3.000 de persoane tranzitează PTF Urziceni, iar în weekend numărul lor poate ajunge la 3,500 – 4.000 de persoane, acestea fiind situațiile în care în punctul Urziceni se poate sta la coadă și câte 30 de minute.

Una din cele mai mari valori înregistrate în PTF Urziceni este de 6.400 de persoane în 24 de ore, în preajma sărbătorilor de iarnă, însă pare o cifră extrem de mică în comparație cu cei aproximativ 14.000 de sătmăreni care au trecut de Anul Nou, în doar 24 de ore, prin PTF Petea.