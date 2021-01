Lume multă la ştrandul din Mihăieni, fără să se respecte regulile! Amendă de 2.000 de lei

Poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Tăşnad s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că sâmbătă, 2 ianuarie, în interiorul ştrandului din localitatea Mihaieni nu sunt respectate prevederile privind prevenirea şi combaterea infectării cu noul CORONAVIRUS.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au procedat la sancţionarea administratorului ştrandului cu amenda în valoare de 2.000 de lei şi i-au adus în vedere respectarea condiţiilor necesar a fi respectate pentru activităţile de natatie in bazinele acoperite şi in aer liber in contextul pandemiei.

Sursă: IPJ Satu Mare