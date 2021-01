Lulu Dragomir: Sunt convins că fotbalul mic va porni la drum

Ioan Dragomir este de câteva zile noul antrenor al echipei Olimpia MCMXXI. Fostul mijlocaş al defunctei Olimpia, desfiinţată în 2018 îl înlocuişte pe Mircea Bolba care, din păcate, a decedat în chiar prima săptămână a noului an.

Lulu Dragomir şi-a început deja treaba şi, sub conducerea lui, jucătorii efectuează 2 antrenamente săptămânal. Contactat telefonic, noul antrenor al grupării sătmărene ne-a răspuns la câteva întrebări.

– Felicitări şi mult succes! Cum merge treaba?

– Mulţumesc pentru urări. Mai întâi vreau să vă spun că am în suflet o tristeţe fără margini pentru că a trebuit să vin la echipă în aceste împrejurări. Mircea Bolba mi-a fost foarte apropiat, l-am stimat ca om, ca fotbalist şi antrenor. Regret nespus de mult moartea lui Mircea Bolba, un adevărat simbol al fotbalului sătmărean. Legat de activitatea mea la noua echipă pot să vă spun că, după ce am ajuns la o înţelegere cu conducerea clubului, am început deja treaba. Adică, pentru că suntem la îneput, avem programate două antrenamente pe săptămână. Cel mai probabil, de luna viitoare, în funcţie şi de calendarul din fotbalul judeţean, vom trece la 3 sau 4 antrenamente.

– Eşti mulţumit de lotul de jucători?

– E greu să mă pronunţ în momentul de faţă. Dar raportat la nivelul Ligii 4, avem câţiva jucători de valoare în lot. Dar mai aşteptăm şi alţi jucători în lot astfel încât să contăm cu adevărat în campionat.

– Are Olimpia voluntarilor un obiectiv anume? Câştigarea campionatului judeţean? O eventuală promovare în Liga 3?

– E prematur să mă pronunţ în acest sens. Dar având în vedere că, de la înfiinţare, Olimpia MCMXXI s-a aflat mereu în lupta pentru primele locuri, cred că şi în acest sezon vom fi printre echipele de top din judeţ.

– Sunt ceva semnale de la AJF referitoare la sezonul de primăvară?

– Nu multe până în momentul de faţă. Foarte multe depind de ce va spune Federaţia. Convingerea mea este că, într-un fel sau altul, fotbalul mic va porni la drum. În ciuda pandemiei, nu poate să se oprească total activitatea sportivă, fotbalistică în acest caz. Sunt convins că se vor găsi soluţii şi pentru activitatea fotbalistică de amatori, la nivel de judeţ, la nivel de copii şi juniori.

– Apropo de copii şi juniori. Ştiu că Lulu Dragomir are o grupă de copii la CSM Satu Mare. Mai păstrezi acea grupă?

– Da, mă voi ocupa în continuare şi de grupa de copii. Am ajuns la o înţelegere cu cluburile aşa că voi fi în continuare antrenorul acestei grupe.