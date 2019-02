Luiza Zan pe scena Sălii Radio

Luiza Zan este, în această seară, solista Big Band-ului Radio, dirijat de Ionel Tudor. Concertul are loc la Sala Radio şi este prezentat de Ştefan Naftanailă.

Programul prezentat de artistă – laureată în 2004 alături de trupa „Slang” cu Premiul I la secţiunea interpretare a festivalului „Cerbul de Aur” – este alcătuit din lucrări precum „Almost like being in love” de Fredrick Lowe, „Orange colored sky” de Milton Delugg, „Black Coffee” de Paul Francis sau „Kansas City” de Brett Stamps, seara fiind dedicată repertoriului jazzistic. Concertul începe la ora 19.