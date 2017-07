Ludovic Orban: Politicile guvernului sunt nişte aberaţii fiscale

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că cea mai mare problemă a PNL a fost aceea că nu avea o conducere aleasă, care să aibă autoritate. Liderul PNL susţine că prezenţa sa în fruntea partidului arată că e imposibil un troc cu PSD. „La ora actuala după alegerile interne, PNL este în poziţie de luptă şi este pregătit să-şi îndeplineasca misiunea pe care o are”, a spus noul lider al PNL.



Ne organizăm mai bine, construim comisiile de specialitate. Cred că am şi avut cateva reusite< împiedicarea adoptării celor trei acte normative care au făcut obiectul trocului politic dintre PSD si UDMR, comportamentul la moţiunea de cenzura şi reacţia pe care am avut-o imediat după, schimbarea programului de guvernare.

Eu prefer să mă uit înainte să mă pregătesc pentru ce va să vina decât să ma uit înapoi. Ceea ce ne-a lipsit nu ne va mai lipsi. Mă refer la expertiza, la capacitatea de a genera răspunsuri potrivite la problemele cu care se confruntă societatea, oameni care să reprezinte PNL.

Eu cred ca sunt un garant al faptului ca PNL nu mai face niciun fel de întelegere cu PSD şi ca va face opozitie de caracter, fermă, clară.

PNL nu a avut conduceri legitime. Foarte mult timp am functionat cu conduceri bicefale. La ora actuală, după alegerile interne, PNL este în poziţie de luptă şi este pregătit să-şi îndeplineasca misiunea pe care o are.