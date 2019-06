Ludovic Orban nu mai vrea scutire de impozite pentru domeniul IT

Declaraţiile şefului PNL au fost dezaprobate de aproape toate partidele parlamentare

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit.

Fostul ministru PSD al Muncii Lia Olguţa Vasilescu comentează ironic pe Facebook declaraţia lui Ludovic Orban. Fostul preşedinte Traian Băsescu îl ironizează pe liderul PNL pentru afirmaţiile referitoare la impozitarea veniturilor angajaţilor din IT, adresându-i-se în repetate rânduri cu „Ludovice”, rugându-l să nu se substituie lui Liviu Dragnea.

Orban: Orice venit trebuie impozitat

“Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România”, a declarat Orban, conform presei locale.

El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal. „A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. Un angajat dintr-o forjă sau un şofer de TIR care muncesc în condiţii extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit şi altul care încasează venituri semnificative şi altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuţie, de ce să nu plătească impozit?”, a întrebat liderul PNL.

El a susţinut că neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a argumentat Orban.

USR: O imensă prostie

Deputatul USR Cătălin Drulă răspunde afirmaţiilor liderului PNL spunând că aceasta ar fi o imensă prostie, care ar genera emigrarea mai multor specialişti în IT şi ar lovi în competitivitatea acestei industrii.

„Eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT-işti ar fi o imensă prostie cu efect economic net negativ”, afirmă Drulă, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de la Cameră.

El argumentează că „ar muta în buzunarul statului nişte bani care altfel rămân în economia privată”.

Băsescu: Ludovice, nu-l înlocui pe Dragnea!

„Ludovice, te rog, nu-l înlocui pe Dragnea! Ţi-a dat ţie prin cap să impozitezi salariaţii din industria IT. Ludovice, datorită importanţei acestei categorii de specialişti, veniturile lor n-au fost impozitate nici în perioada de criză economică.

Acest lucru a făcut ca toate marile companii IT din lume să dezvolte în România mari centre de cercetare, de realizare programe industriale, centre regionale de mentenanţă etc, etc. absorbind integral forţa de muncă specializată produsă de toate marile universităţi ale ţării”, scrie Traian Băsescu pe Facebook.

El îi mai transmite liderului PNL că în afară de un imens prestigiu adus ţării această industrie, concentrată în câteva blocuri de birouri din România, generează o contribuţie la PIB care, în curând, va egala contribuţia întregii agriculturi autohtone.

Budăi: Sunt porniţi pe tăieri

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a comentat afirmaţiile liderului PNL Ludovic Orban privind veniturile IT-iştilor, reamintind că spunea „că sunt porniţi pe tăieri de venituri şi taxare suplimentară”.

„UPS! Când spuneam că sunt porniţi pe tăieri de venituri şi taxare suplimentară…. Prima categorie… vor urma şi altele? Eu zic că DA. Offf.. cum era cândva?.. Dreptate şi adevăr?”, scrie pe Facebook Budăi.