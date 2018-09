Ludovic Orban, audiat la DNA

Joi, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost audiat la DNA după ce Viorel Cataramă a depus o plângere prin care contestă decizia de excludere a sa din partid. În plus, Cataramă a sesizat mai multe nereguli.

„Am fost chemat în calitate de martor, privitor la o plângere depusă de Viorel Cataramă. Dacă domnul Cataramă crede că îşi poate rezolva situaţia în partid apelând la DNA e problema lui. Constestă decizia de excludere”, a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.

Întrebat de ce a luat decizie de excludere a lui Cataramă, liderul PNL a răspuns: „Aşa pentru că vreo patru luni de zile a atacat sistematic partidul, pe mine, deciziile partidului. Excluderea s-a făcut prin vot secret, conform statutului. Cu siguranţă că se referă şi la mine (plângerea- n.r.) Mi se pare curios să fiu chemat la DNA ca urmare a sesizărilor făcute de un om care zice că e membru al PNL. Când am făcut sesizări la Parchet am făcut împotriva PSD, preşedinţilor PSD. De altfel, unul dintre atacurile lui Viorel Cataramă e că am depus plângere împotriva lui Dragnea şi Dăncilă. Acesta a fost temeiul. Nu văd absolut niciun motiv pentru depunerea unei sesizări. Nu pot să vă spun elemente din dosar, dar nu am niciun fel de motiv de îngrijorare”.

Cataramă, acţionează ca un agent al PSD, susâine Ludovic Orban.

„Faptul că sunt aici este ca urmare a unei sesizări. În ceea ce priveşte modul josnic în care domnul Cataramă înţelege să facă politică, prefer să nu comentez. Domnul Cataramă acţionează ca un agent al PSD, nicidecum ca un membru al PNL”, a mai spus Orban.