Lucrări nesemnalizate, circulaţie haotică pe străzile care se repară în Satu Mare

„De ce nu se lucrează la reparaţia drumurilor noaptea?” este o întrebare pe care şi-o pun tot mai mulţi sătmăreni mai ales că de bine de rău am mai ieşit şi noi prin Europa şi am văzut cum fac alţii (şi din atâtea schimburi de experienţă în cadrul proiectelor am fi putut învăţa).

În rândurile de mai jos nu vom scrie despre de ce nu se astupă gropile noaptea. De această dată punem întrebarea: „De ce nu se semnalizează corespunzător drumurile în lucru?”.

În locul indicatorului „Drum în lucru”, o găleată cu smoală pe mijlocul carosabilului

Autorităţile locale ne spun că la Satu Mare lucrările de reparaţii la străzi sunt în toi. E bine că se mai astupă din gropi. Dar cu ce preţ? Luni dimineaţă, în 10 aprilie, în jurul orei 8 haosul s-a declanşat pe strada I.C. Brătianu la intersecţia cu Eugen Lovinescu. Şoferii care vroiau să ajungă de pe Brătianu pe strada Mihai Viteazu s-au trezit în faţa maşinii, pe mijlocul drumului la intrarea pe strada Lovinescu cu o găleată plină de smoală. Iniţial au crezut că e o farsă sau că a fost lăsată acolo găleata din greşeală. Nu ne-am dumirit dacă găleata are vreun simbol aparte când vine vorba de a opri circulaţia pe un drum. Asta se petrecea între ora 8 şi 9.

Muncitorii lucrau deja la drum, fără a semnaliza lucrările. Ulterior, văzând că găleata cu smoală nu e soluţia cea mai bună, muncitorii au blocat pe jumătate intrarea pe strada Eugen Lovinescu cu o autoutilitară. Nervi întinşi la maxim în rândul şoferilor până la 10 şi circa 15 minute când pe stradă dă să intre maşina ce aducea asfaltul. În acel moment au apărut şi conurile (pionii) pentru trafic. Au fost amplasaţi de unul din muncitori imediat pentru ca lucrurile să intre cât de cât în normal. L-am întrebat şi noi pe respectivul muncitor de ce nu s-au pus pilonii de bună dimineaţă, din momentul în care au început lucrările la drum. Evident, nu am primit un răspuns.

Dirijarea circulaţiei cu paleta de ping-pong

În numele sătmărenilor întrebăm noi: de ce nu se semnalizează corespunzător drumurile aflate în lucru? A trebuit să ajungă echipa ITV cu microfonul şi camera de filmat pentru ca unul din muncitori să fie trimişi de inginerul ce răspunde de lucrarea de pe strada Lovinescu să iasă cu „paleta de ping-pong” să afişeze partea roşie, ca să ştie lumea că nu se poate intra pe stradă. Oricum paleta n-a prea fost folosită că nici muncitorul nu ştia dacă trebuie să facă ceva cu ea sau nu.

Lipsa triunghiului reflectorizant din autovehicul atrage o amendă de 290 lei

Suntem siguri că şi în alte zone din oraş se lucrează la fel. În unele părţi carosabile s-a decapat asfaltul pe unele porţiuni şi nu s-a mai semnalizat deloc. Au rămas tăieturi în asfalt în care şoferii au intrat şi şi-au tăiat cauciucurile. Este şi cazul străzilor Rodnei, Bariţiu etc. Dacă firmele ce se ocupă de reparaţia drumurilor nu fac toată treaba ca la carte şi unele chiar semnaliuzează lucrarea la câteva ore după ce a început efectiv, iată că şoferii nu sunt iertaţi în cazul în care rămân cu autoturismul defect pe carosabil şi nu pun pe drum, în spatele şi în faţa maşinii, triungiurile reflectorizante. Dacă nu ai acele triunghiuri permanent în portbagaj rişti o amendă de 290 lei.

Aşteptăm să vedem că facem parte dintr-o lume civilizată, că se respectă legislaţia şi nu face fiecare ce îl taie capul, că un drum intră în reparaţii numai după ce a fost semnalizat şi că găleata cu smoală nu se mai foloseşte pe post de indicator rutier „Drum în lucru”.