Luceafărul Decebal începe vineri pregătirile cu un alt antrenor

Luceafărul Decebal este deținătoarea Cupei României din județul Satu Mare, din sezonul 2016-2017. Având în vedere că s-a calificat la faza națională, va fi prima echipă din campionatele județene care va susține un meci oficial în sezonul 2017-2018.



Prima fază a Cupei României se va disputa pe 9 august, iar Luceafărul și-a programat reunirea pentru ziua de vineri, 21 iulie. Antrenorul Cristian Popa nu a mai rămas la echipă având în vedere că a devenit secund la FC Olimpia Satu Mare. Pentru a afla noutăți de la echipă l-am contactat pe Cosmin Iuhas, președintele de la Luceafărul. Nu am primit numele viitorului antrenor pentru că deocamdată nu s-a “bătut palma”. Abia săptămâna viitoare va exista o ședință la club în cadrul căreia se vor lua mai multe decizii, se vor trasa obiective etc. Legat de lotul de jucători, acesta nu va suferi prea multe modificări. Ni s-a transmis că Mircea Petric și Ioan Pura renunță la fotbal și că vor veni câțiva jucători noi. Printre ei se află Szabolcs Santai de la LPS Satu Mare și portarul Dragoș Aspru (ex Voința Doba).

După ce a încheiat sezonul cu două meciuri contra Unirii Tășnad, Luceafărul ar putea juca primul meci amical cu aceeași echipă. Dar deocamdată nu s-a stabilit dacă cele două cluburi se vor întâlni pe 28 iulie.

Federația Română de Fotbal va stabili zilele următoare și meciurile primei faze din Cupa României.