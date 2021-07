LPS Satu Mare a intrat în rândul academiilor de fotbal clasificate

Federaţia Română de Fotbal a publicat un clasament al academiilor din România. În premieră, în această ierarhie a intrat şi Liceul cu Program Sportiv Satu Mare. E drept, are un punctaj scăzut, dar cu siguranţă LPS va urca în următorul an, mai ales după modernizarea bazei sportive de la Dinamo (foto). Odată cu această modernizare ar trebui să vină şi o dorinţă mai mare de afirmare din partea tuturor (antrenori, jucători, personal şcolar etc).

Revenind la FRF, ediţia 2021 a proiectului clasificării academiilor de copii şi juniori, cea de-a treia, adună un total de 61 de cluburi participante în competiţiile de juniori FRF. La cererea lor sau având obligativitatea prin participarea în Liga 1, aproape jumătate dintre academii, 27, au intrat în procesul de reevaluare, în timp ce 31 dintre acestea au ales, în baza deciziei luate de FRF în contextul pandemiei, să îşi păstreze punctajul obţinut în 2020. Alte 3 academii reprezintă premiere în sistemul de clasificare din acest an.

Clasamentul este condus, ca şi în 2020, de Farul Constanţa (ex-Viitorul Constanţa) şi FCSB, podiumul fiind de această dată completat de AFK Csikszereda. Toate trei academiile au obţinut punctaj mai bun faţă de anul trecut.

Faţă de 2020, cel mai mult au progresat CSA Steaua (+62,34 puncte), CSM Ploieşti (+47,3 puncte) şi LPS Viitorul Piteşti (+31,09 puncte).

Top academii de fotbal din România

1 Farul Constanţa* 96.11p

2 SC FC FCSB SA 90.25

3 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 86.70

4 CS Concordia Chiajna 84.81

5 FC Voluntari 83.84

6 FC CFR 1907 Cluj 83.78

7 ACS Sport Team Bucureşti 83.34

8 Universitatea Craiova 82.09

9 SC Dinamo 1948 SA 81.47

10 SSU Poli Timişoara 81.10

11 AFC UTA Arad 80.80

12 ACS FC Academica Clinceni 79.94

13 Clubul Sportiv al Armatei Steaua 79.84

14 SC FC Ripensia Timişoara 78.30

15 AFC Botoşani 77.56

16 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 76.86

17 CS Gaz Medias Mediaş 76.64

18 LPS Iolanda Balaş Söter Buzău 74.50

19 AFC Hermannstadt 74.12

20 AS FC Universitatea Cluj 73.60

….

58.LPS Satu Mare 22,72

Conform frf.ro, procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanţă în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii.

Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte. În acelaşi timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 domenii, calculul final ţinând cont atât de ponderea fiecărei categorii, cât şi a domeniului general în scorul total.

Iată cele 7 domenii şi ponderea lor la total (100%), fiecare academie putând obţine maximum 100 de puncte:

• strategie şi filozofie 10,4%

• echipe şi jucători 12,6%

• staff tehnic 19,7%

• staff suport 7,1%

• antrenamente şi meciuri 9,6%

• infrastructură şi facilităţi 20,3%

• rezultate 20,3%