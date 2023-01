LPS Satu Mare a câştigat Cupa AJF (Video)



Finala a câştigat-o cu 2-1, contra Unirii Bercu

Cupa AJF Satu Mare la fotbal în sală s-a bucurat de participarea a 28 de echipe din tot judeţul. Ele au avut în componenţă juniori A1. Totul s-a desfăşurat în sala LPS “Ecaterina Both” în perioada 4-7 ianuarie.

Timp de câteva zile s-au putut urmări meciuri spectaculoase, dueluri interesante, driblinguri inedite, nervi întinşi pe alocuri, dar şi multă lume. Toate acestea au condus la organizarea unei noi ediţii de succes. După trei zile de meciuri în grupe, sâmbătă am avut fazele eliminatorii. Marea finală a fost jucată între LPS Satu Mare şi Unirea Bercu. Prima echipă, antrenată de Mihai Sabău, a reuşit să câştige cu 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0. La loviturile de departajare, Unirea Tăşnad a câştigat finala mică contra AS Căpleni 1. A urmat festivitatea de premiere la care a fost prezent inclusiv prefectul Radu Roca. De precizat că în timpul zilei, la sală a fost prezent şi primarul Gabor Kereskenyi.

Golgheterul turneului a fost Reszmuves Erik de la Unirea Bercu.

Finaliste:

LPS Satu Mare: Mike Martin, Simoniac Samuel, Csatari Mark, Coceriuc Luca, Ionas Darius, Buhai Denis, Munteanu Raul, Pop Matei, Bandula Patric, Zeleniac David. Antrenor: Mihai Svegler Sabău. Delegat: Liviu Năstruţ.

Unirea Bercu: Mondics Mark, Takacs Gergo, Cocian Laszlo, Takacs Otto, Pincze Szoltan, Kayona Sandor, Karikas David, Balazs Denisz, Reszmuves Erik.

În continuare vă prezentăm rezultatele turneului.

Seria A

• Stăruinţa Berveni – Sch. Ciumeşti 1-4

• LPS SM I – Turul Micula 2-1

• LPS SM I – Stăruinţa Berveni 9-1

• Sch. Ciumeşti – Turul Micula 0-2

• Stăruinţa Berveni – Turul Micula 0-3

• Sch. Ciumeşti – LPS SM I 0-3

CLASAMENT

1.LPS SM 1 14-2 9p

2.Turul Micula 6-2 6p

3.Schamagosch Ciumeşti 4-6 3p

4.Stăruinţa Berveni 2-16 0p

Seria B

• Olimpia MCMXXI – F. Căpleni 7-0

• Cetate Ardud -Victoria Carei 2-9

• C. Ardud – Olimpia MCMXXI 0-5

• Fortuna Căpleni – Victoria Carei 0-10

• Olimpia – Carei 1-1 (3-1 d.l.d)

• Fortuna Căpleni – Cetate Ardud 2-3

CLASAMENT

1.Olimpia MCMXXI 15-1 8p

2.CSM Victoria Carei 20-5 7p

3.Cetate Ardud 5-16 3p

4.Fortuna Căpleni 2-20 0p

Seria C

• Oaşul Negreşti – Odoreu I 0-1

• Someşul Oar – Unirea Bercu 0-6

• Someşul Oar – Oaşul Negreşti 0-1

• Someşul Odoreu I – Unirea Bercu 1-7

• Oaşul Negreşti – Unirea Bercu 2-5

• Someşul Odoreu I – Someşul Oar 0-1

CLASAMENT

1.Unirea Bercu 18-3 9p

2.Oaşul Negreşti 3-6 3p

3.Someşul Odoreu I 2-8 3p

4.Someşul Oar 1-7 3p

Seria D

• Recolta Dorolţ – Odoreu II 6-0

• AS Căpleni I – Ştiinţa Beltiug 1-0

• AS Căpleni I – Recolta Dorolţ 0-2

• Odoreu II – Ştiinţa Beltiug 0-6

• Recolta Dorolţ – Beltiug 0-0, 1-2 d.l.d

• Odoreu II – AS Căpleni I 1-11

CLASAMENT

1.Recolta Dorolţ 8-0 7p

2.AS Căpleni I 12-3 6p

3.Ştiinţa Beltiug 6-1 5p

4.Someşul Odoreu II 1-23 0p

Seria E

• AS Căpleni II – Unirea Păuleşti I 2-4

• LPS SM III – Unirea Tăşnad 1-3

• LPS SM III – AS Căpleni II 1-4

• Păuleşti I – Tăşnad 1-1, 1-2 d.l.d

• AS Căpleni II – Unirea Tăşnad 3-0

• Unirea Păuleşti I – LPS SM III 5-1

CLASAMENT

1.Unirea Păuleşti I 10-4 7p

2.AS Căpleni II 9-5 6p

3.Unirea Tăşnad 4-5 5p

4.LPS SM III 3-12 0p

Seria F

• Păuleşti II – Recolta Sanislău 3-0

• LPS SM II – Talna Oraşu Nou II 5-1

• LPS SM II – Unirea Păuleşti II 2-1

• Recolta Sanislău – Oraşu Nou II 1-2

• Unirea Păuleşti II – Talna Oraşu Nou II 0-0, 2-0 d.l.d.

• Recolta Sanislău – LPS SM II 1-5

CLASAMENT

1.LPS SM II 12-3 9p

2.Unirea Păuleşti II 4-2 5p

3.Talna Oraşu Nou II 3-6 4p

4.Recolta Sanislău 2-10 0p

Seria G

• AS Botiz – Talna Oraşu Nou I 0-3

• Decebal – Voinţa Doba 2-1

• Decebal – AS Botiz 0-0, 1-3 d.l.d

• Talna Oraşu Nou I – Voinţa Doba 4-0

• AS Botiz – Voinţa Doba 3-0

• Talna Oraşu Nou I – Decebal 4-0

CLASAMENT

1.Talna Oraşu Nou I 11-0 9p

2.AS Botiz 3-3 5p

3.Luceafărul Decebal 2-5 4p

4.Voinţa Doba 1-9 0p

OPTIMI

• Recolta Dorolţ – Turul Micula 2-1

• Olimpia – AS Căpleni II 0-0, 0-1 d.l.d.

• LPS SM II – Tăşnad 0-0, 0-2 d.l.d

• Carei – AS Căpleni I 1-1, 2-3 d.l.d

• Unirea Bercu – Ştiinţa Beltiug 3-2

• Păuleşti I – Unirea Păuleşti II 1-3

• Talna Oraşu Nou – Sportul Botiz 2-0

• LPS SM I – Energia Negreşti Oaş 4-0

SFERTURI

• AS Căpleni I – Unirea Păuleşti II 1-0

• AS Căpleni II – LPS SM I 0-2

• Unirea Bercu – Talna Oraşu Nou 3-0

• Recolta Dorolţ – Unirea Tăşnad 1-2

SEMIFINALE

• Unirea Tăşnad – LPS SM I 0-3

• AS Capleni I – Unirea Bercu 1-2

FINALA MICĂ (lovituri de departajare)

• AS Căpleni I – Unirea Tăşnad 2-4

FINALA

• LPS Satu Mare I – Unirea Bercu 2-1

Au arbitrat Ovidiu Mazilu, Bathory Ştefan, Pop Emanuel, Simon Elek şi Liviu Năstruţ. Comisia de competiţie a fost formată din: Ionel Borz, Ciprian Hriţiu, Cristian Blăjean, Liviu Năstruţ, Katona Arpad. Asistenţă medicală a fost oferită Edomer Szilagyi. Preşedinte AJF Satu Mare: Szilagyi Ştefan.

Rezumat finală: