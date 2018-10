Lotul României pentru dubla cu Lituania şi Serbia

Cosmin Contra va aborda jocurile cu Lituania şi Serbia cu lot format din 24 de tricolori, 16 care evoluează în străinătate şi 8 din Liga 1. Cu mici excepţii, în lot apar cei mai buni jucători ai momentului. Excepţiile sunt Nedelcearu şi Anton care joacă puţin, sau deloc, la echipele lor de club din Rusia. Vă prezentăm mai jos lista jucătorilor convocaţi pentru cele două meciuri.

Portari: Tătăruşanu (FC Nantes), Pantilimon (Nottingham Forest), Florin Niţă (Sparta Praga)

Fundaşi: Benzar (FCSB), Cr. Manea (CFR), Cr. Săpunaru (Kayserispor), Alin Toşca (PAOK), Gabriel Tamaş (Hapoel Haifa), Nedelcearu (FC Ufa), Bancu (U Craiova)

Mijlocaşi: Răzvan Marin (Standard Liege), T.Băluţă (FC Viitorul), Adr. Stoian (Crotone), Anton (Kryli), Alex Chipciu (Sparta), Rotariu (Alkmaar), Nicolae Stanciu (Sparta), Budescu (Al-Shabab), Al. Maxim (Mainz), Al Mitriţă (U Craiova), Tănase (FCSB)

Atacanţi: Cl. Keşeru (Ludogoreţ), Ţucudean (CFR), Drăguş (Viitorul).

Vă reamintim că România va juca joi 11 octombrie, la Vilnius, cu Lituania, iar duminică 14 octombrie, la Bucureşti, de la ora 16.00, cu Serbia.

Contra nu-l mai vrea pe Bicfalvi la naţională

Selecţionerul Cosmin Contra a motivat ieri neconvocarea la echipa naţională a lui Eric Bicfalvi, un jucător aflat în mare formă şi titular de drept la echipa lui de club. Contra a declarat că e supărat pe Bicfalvi deoarece fotbalistul din Carei s-ar fi dat lovit pentru meciurile de luna trecută. Sub acest pretext Bicfalvi a părăsit atunci cantonamentul naâIonalei, s-a întors în Rusia, dar peste câteva zile a evoluat fără probleme la echipa lui de club, Ural Ekaterinburg. Contra a mai spus nu are de gând să-l mai cheme vreodată pe Bicfalvi la echipa naţională câtă vreme se va afla pe banca tehnică. Selecţionerul a mai spus c ă a renunţat la Valerică Găman pentru ca aşteaptă ca soţia lui să nască.