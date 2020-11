Lorand Turos: Nu sunt un tip care să facă lucrurile pe jumătate

Interviu cu senatorul Turos Lorand, candidat la un nou mandat din partea UDMR:

– Care sunt motivele pentru care sătmărenii v-ar vota?

Fără falsă modestie: pentru că am cunoştinţele, experienţa şi determinarea de a mă implica în rezolvarea problemelor pe care sătmărenii le au, inclusiv în Parlament.

Nu sunt un tip care să facă lucrurile pe jumătate, ci genul de om care, dacă se apucă de o treabă, încearcă să-i găsească rezolvarea.

Am demonstrat-o şi în acest mandat şi nu am de gând să mă opresc aici.

– Care sunt proiectele cu care candidaţi la aceste alegeri ?

Consider că ne aflăm într-o perioadă decisivă pentru judeţul Satu Mare.

Consiliul Judeţean, Primăria municipiului Satu Mare, dar şi celelalte primării din judeţ au în derulare o multitudine de proiecte, finanţate în special din fonduri europene. Primăria Satu Mare are în derulare proiecte de peste 35 milioane de euro cu finanţare europeană, care vor schimba faţa oraşului. Consiliul Judeţean construieşte un nou corp al Spitalului Judeţean de Urgenţă, practic un spital nou, primul în ultimii 50 de ani. Dar, aşa cum am zis sunt multe alte proiecte în derulare în Satu Mare.

Parlamentarii care vom reprezenta judeţul, trebuie să facem o echipă cu administraţia locală şi să ne luptăm la Bucureşti pentru a aduce şi alte finanţări.

– Ce pot face parlamentarii de Satu Mare în Camera Deputaţilor şi Senat pentru a atrage aceste fonduri ?

În primul rând, atunci când se votează bugetul de stat, toţi parlamentarii trebuie să fim o echipă. Să susţinem acele amendamente care vizează alocarea de fonduri judeţului Satu Mare şi pentru proiectele din judeţ. Avem nevoie de fonduri de la bugetul central pentru Podul peste Someş, zona str. Ştrandului, pentru modernizarea secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, reabilitarea unor Drumuri Naţionale, dar şi pentru susţinerea tuturor administraţiilor locale din judeţ.

– Ce are UDMR în oferta electorală în plus faţă de celelalte partide?

Domeniul economic, dezvoltarea capacităţii sistemului sanitar şi educaţia sunt cele trei domenii principale care sunt cuprinse în pachetul de măsuri pentru gestionarea pandemiei şi pentru redresarea economică. Pe lângă obiectivele locale, din fiecare judeţ, UDMR are şi priorităţi pentru Transilvania: ne dorim ca finalizarea Autostrăzii Transilvania să fie o prioritate, electrificarea liniei de cale ferată Satu Mare- Cluj. Transilvania este dată ca exemplu de dezvoltare, dar toate Guvernele uită că acest exemplu de succes a fost clădit de ardeleni, de administraţia locală din Transilvania, în nici un caz printr-o alocare mai consistentă a fondurilor de la bugetul naţional.

– Sunteţi legat de zona Tăşnadului, ce proiecte aveţi pentru viitorul mandat ?

Tăşnadul este zona cea mai afectată de pandemie. Oraşul se bazează foarte mult pe sectorul HORECA care este în colaps. Mă voi bate pentru ca Tăşnadul să primească fonduri suplimentare de la bugetul naţional pentru a salva oraşul. Trebuie să salvăm locurile de muncă ale tăşnădenilor, să salvăm firmele din oraş, care să treacă peste această perioadă dificilă.

