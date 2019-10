”Lombarzii” de Verdi la Opera Maghiară din Cluj, o reverență făcută unei Europe demult apuse

Puține sunt companiile de operă din România care îndrăznesc să abordeze titluri mai rar cântate, așa că premierele naționale sunt un lucru rar. În aceste condiții, faptul că Opera Maghiară din Cluj-Napoca a programat ”Lombarzii la întâia cruciadă”, a patra operă a lui Giuseppe Verdi, pentru prima oară în România era deja foarte interesant. Prezența în distribuție a renumitei soprane Elena Moșuc, la debut în rolul principal feminin al Giseldei, a făcut din spectacolul clujean un eveniment de neratat.

După succesul fulminant al operei ”Nabucco” pentru Verdi au început să curgă comenzile. A fost începutul ”anilor de ocnă”, cum îi va numi compozitorul mai târziu, în care compunea mult, repede, presat de timp, pe librete mediocre, pentru a-și consolida faima și situația financiară. Compunea însă la nivel foarte înalt, depășind treptat convențiile stilului belcanto, iar ”Lombarzii” este un exemplu despre felul în care muzica inspirată a lui Verdi salvează un libret vetust, plin de clișee, imitare a unei imitații, căci Temistocle Solera prelucrase în grabă un poem eroic al lui Tomasso Grossi inspirat copios din genul cavaleresc de care Cervantes râdea deja cu două secole în urmă. Premiera de la Milano din 1845 a fost un triumf așteptat, iar câteva din momentele operei au căpătat în timp un succes individual: aria ”La mia letizia infondere”, trio-ul din actul 3 și corul care deschide ultima parte.

Nu vom insista prea mult asupra subiectului, ușor telenovelistic, țesut din episoade disparate, despre doi frați rivali în dragoste și fiica unuia din ei, întâmplător șef al cruciaților lombarzi, care fiică se îndrăgostește, firește, de fiul conducătorului musulman al Antiohiei… și-l pierde, ucis de tatăl ei. E o poveste destul de încâlcită, cu multe locuri comune, și dacă era pusă în scenă în mod literal ar fi smuls cel mult zâmbete condescendente.

Noroc că regizorul Nemedi Csaba și scenograful Gilles Gubelmann au citit partitura mai în profunzime și au venit cu o viziune foarte interesantă în spectacol. Suntem la 1901 și un vânzător de ziare anunță în piața Domului din Milano moartea lui Giuseppe Verdi. Lumea se adună spontan: mici burghezi, militari, măicuțe, neveste, fete de pension, în costume ale vremii. Și, așa cum știm, la moartea unei mari vedete toată lumea își amintește de creațiile sale. Când moare un mare actor azi, o săptămână se revăd filmele lui la TV. Când a murit Verdi, un simbol național al Italiei, era firesc ca lumea să-și amintească operele sale. ”Lombarzii” la Milano, în stil flashmob, cum ar cânta-o o trupă de amatori pasionați, ca omagiu adus marelui Verdi. La final, partiturile operelor sale sunt aduse laolaltă, ca un fel de altar memorial. Decorul este rezolvat elegant, ca file din albumul cu amintiri al Giseldei, suplimentat uneori cu proiecții video.

Rolul Giseldei, creat pentru o specialistă de belcanto, îi vine bine Elenei Moșuc, care scaldă publicul cu vocea sa amplă și agilă, domină clar ansamblurile și navighează cu brio apele agitate ale pasajelor de coloratură. Se arată diva care este de mult timp, inclusiv prin gestică, deși personajul este mult mai sobru. Dar tare ne-am dori s-o vedem în Norma, rol pe care-l are în repertoriu. Sorin Lupu ancorează spectacolul, cu voce sigură, solidă, și prezență scenică autoritară. Pataki Adorjan a ratat, din păcate, lirismul primei arii, probabil neîncălzit suficient, dar pe parcurs și-a regăsit timbrul vocal și a fost foarte bun în duetul și trio-ul care definesc actul al treilea. Kovacs Istvan, la fel, a fost mai convingător în partea a doua a spectacolului, solemnitatea ascetului pocăit potrivindu-se cu vocea centrată gravă. Suntem curioși cum va arăta Giselda cântată de Barabas Zsuzsa, mai ales în pasajele tipice de belcanto. Corul și-a dus cu bine misiunea până la capăt, având parte de pasaje de mare finețe și complexitate. Aplauze binemeritate a primit violonistul Barabas Sandor în interludiul concertant, iar Kulcsar Szabolcs a condus cu mână sigură orchestra, după luni de repetiții.

Am simțit la final că am asistat la o reverență făcută unei Europe care mai credea în onoare, religie și principii, destrămată dureros la puțin timp după moartea lui Verdi, în război. Păcat că spectacolul nu se va mai relua în acest an.