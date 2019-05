Locuitorii din Micro 16 cer autorităţilor să acţioneze împotriva ţânţarilor

Marţi dimineaţă ne-a contactat la redacţie Iuliana B., o cititoare a ziarului nostru care dorea să atragă atenţia autorităţilor locale în următoarea problemă:



“Sunt trecută bine de 50 de ani şi îmi amintesc că în urmă cu mulţi ani nu ne invadau în halul ăsta ţânţarii. Locuiesc în Micro 16, suntem bine feriţi de tot prin plase anti-ţânţari puse pe la geamuri, uşi cu acelaşi efect la balcoane. Ne blindăm pe an ce trece tot mai mult, dar nu pare să fie chiar o rezolvare luptând doar aşa, zic eu. Ţânţarii oricum ajung în apartamentele noastre prin scara blocului. Tot în fiecare an se duce veşnica luptă împotriva căpuşelor. Nu ştim cine duce lupta asta mai tare sau mai bine, cert e că nici ălora nu le-a fost găsit ac de cojoc. Suflaţi, suflaţi cu soluţii din avioane cum se făcea pe vremuri, încercaţi să ne protejaţi puţin. Cred că fiecare bun gospodar trebuie să se gândească la comunitatea sa şi din acest punct de vedere. Şi dacă toţi edilii din judeţ ar face ceva în acest sens, poate nu am avea atâtea necazuri cu fel de fel de insecte”.