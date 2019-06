Locuitorii din Amaţi au ajuns la capătul răbdării din cauza drumului foarte prost

În ultima jumătate de an, drumul judeţean DJ 193A, Satu Mare – Amaţi – Ruşeni – Tătărăşti – Homoroade, produce locuitorilor din satele pe care le traversează o sumedenie de neajunsuri. Unde mai punem faptul că

din cauza gropilor care s-au format pe acest drum de la începerea lucrărilor de reabilitare sau modernizare, sistate ulterior, maşinile – indiferent că ar fi vorba despre autoturisme, autoutilitare, microbuze şi/sau autobuze – se defectează tot mai des.

Ba mai mult, de o vreme taximetrele din Satu Mare refuză să preia comenzi pentru satul Amaţi, iar transportatorii care deţin licenţe de execuţie în transportul de persoane ameninţă cu întreruperea activităţii pe traseul DJ 193A, fiind astfel posibilă izolarea unor sate ca urmarea a imposibilităţii de a circula cu mijloace auto.

Sesizări multiple

Cu diverse ocazii am scris despre precaritatea drumului, despre praful care se ridica şi încă se ridică la câteva ore după încetarea ploilor. Ca şi cum un asemenea neajuns nu este suficient, iată că în timp au apărut gropi. Chiar s-ar putea spune că pe unele porţiuni este groapă pe groapă.

În limita posibilităţilor noi am dat curs sesizărilor formulate de către cititori ai ziarului nostru, în speranţa că le vom fi de ajutor, dar se dovedeşte că materialele din Informaţia Zilei au avut doar rolul de a informa autorităţile judeţene şi populaţia asupra situaţiei, dar fără a se întreprinde ceva concret în îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie.

Pe parcursul documentării noastre, am contactat inclusiv beneficiarul acestei lucrări de investiţii – Consiliul Judeţean Satu Mare, la care se face referire în reclamaţiile numeroase. Am primit un răspuns în sensul că amplasamentul este predat constructorului/executantului pe toată perioada de derulare a lucrărilor. În aceste ipostaze, constructorul are obligaţia ca pe toată perioada existenţei şantierului să asigure condiţiile minime de deplasare a mijloacelor auto. Ba mai mult, beneficiarul confirmă faptul că oamenii aflaţi la volan nu respectă semnificaţia indicatoarelor rutiere referitoare la restricţionarea vitezei de deplasare pe cuprinsul şantierului. În aceste condiţii, este firesc să se ridice praful şi să producă disconfort atât locuitorilor din zonă, cât şi şoferilor care se deplasează după autoturismele ale căror şoferi au senzaţia că se află la raliu, nu în incinta unui şantier. Termenul de finalizare a reabilitării drumului judeţean aflat în discuţie este sfârşitul anului 2019.

Cât priveşte solicitările unor participanţi la trafic în sensul de a se aşterne un strat minim de asfalt, de a uda zilnic, preşedintele Pataki a exclus un asemenea demers. Ar însemna o cheltuială nejustificată. Proiectantul a dat soluţia de a se aşterne pe fundaţie două straturi de asfalt pentru a putea asigura viabilitatea lucrării.

Tehnic Asist a intrat în insolvenţă

De la data obţinerii acestui punct de vedere, lucrurile s-au complicat. Firma executantă, Tehnic Asist, a intrat în insolvenţă, fiind sistate cam de multişor lucrările. Executantul practic nu mai poate continua lucrările, iar Consiliul Judeţean are posibilităţi limitate să intervină.

Pentru joi, 6 iunie, Tribunalul Botoşani avea de judecat procesul privind firma intrată în insolvenţă şi rezilierea contractului. Potrivit unor informaţii obţinute pe surse, instanţa de judecată a amânat dezbaterea procesului. În aceste condiţii este lesne de înţeles că locuitorii de pe traseul străbătut de DJ 193A mai au ceva de aşteptat până ca drumul să fie circulabil. Despre asfaltare probabil nu se mai poate vorbi acum.

30 de persoane la protest

În cursul zilei de vineri, 7 iunie, un grup de aproximativ 30 de persoane din Amaţi au participat la un protest chiar în zona de intrare în satul Amaţi. Printre cei care au participat la acest protest paşnic îi menţionăm pe Florin Frânghiu, Viorel Ciornei, Constatin Busuioc, Ioan Berinţan, Ovidiu Codreanu, Dănuţ Olteanu. Oamenii, în lipsa reprezentanţilor executantului şi ai Consiliului Judeţean Satu Mare, au susţinut că le-a ajuns cuţitul la os. Nu mai pot suporta această stare de fapt. Maşinile lor riscă să se rupă, jantele roţilor se deformează, s-au produs în perioada anterioară şi accidente. Cine suportă costurile pentru reparaţii?

Oamenii sunt îngrijoraţi de faptul că o serie de firme care asigură transportul de călători pe traseul menţionat şi-au anunţat deja intenţia de a nu mai deservi satele menţionate mai sus. De o vreme nici taximetriştii din Satu Mare nu mai angajează curse pentru satul Amaţi.

Situaţia fiind critică, protestatarii au decis ca în zilele care urmează să întocmească un memoriu pe care să-l depună la Consiliul Judeţean Satu Mare, la Primăria Satu Mare, pentru informare, dar şi pentru a solicita aprobarea unui protest în Piaţa 25 Octombrie. La acest protest ar urma să participe inclusiv taximetrişti şi reprezentanţi ai firmelor de transport persoane spre Solduba – Homoroade.

Termenul de finalizare a reabilitării drumului judeţean aflat în discuţie este sfârşitul anului 2019. Nu există nicio şansă de a putea respecta acest termen în condiţiile în care executantul Tehnic Asist şi-a retras de pe şantier toate utilajele, fiind în insolvenţă.

Promisiunea Consiliului Judeţean

Nu ştim dacă ideea organizării protestului despre care facem vorbire în cele de mai sus este bună sau nu, dar lucrurile par să se mişte. Consiliul Judeţean Satu Mare a transmis ziarului nostru următorul comunicat: „Consiliul Judeţean Satu Mare a dat ordinul de începere a lucrărilor de întreţinere a drumului judeţean D J193A, drum care se află în modernizare şi ale cărui lucrări au fost sistate, ca urmare a intrării în insolvenţă a firmei executante. Începând de luni, 10 iunie 2019, pe tronsonul de drum judeţean care face legătura între Amaţi şi Ruşeni vor începe lucrările de întreţinere a drumului de piatră şi de reparaţii cu mixtură asfaltică. În data de 6 iunie, la Tribunalul din Botoşani a fost amânată, pentru data de 20 iunie 2019, soluţionarea dosarului privind anularea denunţării contractului de modernizare, încheiat între Consiliul Judeţean Satu Mare şi firma Tehnic Asist. După data de 20 iunie, se va stabili dacă lucrările vor fi continuate de executant sau se va relua procedura de licitaţie pentru modernizarea acestui tronson de drum. Până la acea dată însă Consiliul Judeţean va continua lucrările de întreţinere pentru a menţine circulabilă această porţiune de drum judeţean”.