Locuitorii de pe Aurel Vlaicu vor un autobuz care să-i ducă în oraş

O sătmăreancă care locuieşte pe strada Aurel Vlaicu ne-a contactat telefonic la redacţie, supărată fiind că prin zona ei nu trec mijloace de transport în comun.

“Transurban a scos de ani buni autobuzele accesibile care să ne ducă şi pe noi prin centrul oraşului Satu Mare. Acum, de la 1 august, nici microbuzele care făceau Satu Mare – Dara, Petea, Dorolţ nu mai circulă prin zona noastră, s-au scos. Este o problemă pentru persoanele în vârstă care doresc să ia legătura cu alte zone ale municipiului Satu Mare. Sâmbătă şi duminică suntem ai nimănui, nu avem posibilitatea să mergem la biserică, la piaţă. Problema noastră am prezentat-o în mai multe părţi, dar nicăieri nu s-a putut găsi o soluţie.

Fostul director Transurban spunea că nu se merită să pună un autobuz accesibil pentru această rută. Miercuri, 12 august, am sunat la Transurban. Mi s-a răspuns, am început să prezint problema noastră, a locuitorilor din zonă, şi pur şi simplu mi s-a închis telefonul în nas! Am vrea ca autorităţile locale să se gândească şi la noi chiar dacă nu suntem mulţi. Au tot apărut autobuze noi la Transurban, nu s-ar putea folosi cele vechi pentru noi? Chiar nu se găseşte o soluţie?”, ne-a declarat o sătmăreancă de 66 de ani.