Locatarii de pe Mal Stâng Someş cer instalarea unui bec pe stradă

În urmă cu câteva zile am fost contactaţi de Gabriel Mitraşca, cititor al ziarului nostru, locatar al Blocului T2 de pe Strada Mal Stâng Someş din municipiul Satu Mare.

În numele mai multor locatari, dânsul doreşte să atragă atenţia asupra faptului că ar fi necesară instalarea mai multor corpuri de iluminat pe străzile din zonă.

“În spatele fostului Cinematograf Luceafărul sunt trei blocuri, în apropiere de Podul Decebal. Noaptea orbecăim printre blocuri, deşi suntem aproape de centrul oraşului. Am depus o cerere la Primărie în urmă cu ceva timp pentru instalarea unor corpuri de iluminat, dar nu am primit răspuns. La fel, ar trebui pus un bec sub Podul Decebal, pentru că pe acolo trece multă lume după ce s-au anulat trecereile de pietoni de la Burdea. De multe ori sub Podul Decebal sunt boschetari sau oameni care îşi fac nevoile şi un bec i-ar descuraja. Domnul Maskulik a promis iluminarea zonei dar deocamdată nu s-a făcut nimic în acest sens.Şi ar mai fi o problemă, legată de deszăpezire. Străzile din zonă sunt cam uitate la acest capitol, ar trebui să se intervină şi aici, mai ales că de pe strada Zimbrului maşinile urcă pe Podul Decebal”, ne-a declarat cititorul nostru.