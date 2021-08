Lobonţ, antrenor la naţionala U20

După Florin Bratu, numit antrenor la naţionala U21, un alt fost international a fost numit principal al unei selecţionate de fotbal a României.

Este vorba de Bogdan Lobonţ înscăunat drept antrenor principal al naţionalei de tineret U20, o selecţionată nou constituită. „Sunt bucuros şi emoţionat. Am acelaşi sentiment pe care l-am avut atunci când am fost convocat pentru prima dată la echipa naţională” a spus Lobonţ. Ca jucător, Lobonţ a îmbrăcat de 85 de ori tricoul României, a participat la Euro 2000 şi 2008, şi a apărat la echipe precum Corvinul, Rapid, Dinamo, Ajax, Fiorentina şi AS Roma.