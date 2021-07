Liviu Dragnea şi PNL

Aproape toţi comentatorii şi analiştii fenomenului politic românesc au căzut de acord că ieşirea lui Liviu Dragnea din închisoare va muta reflectoarele de pe “festivalul democraţiei” oferit cu atâta generozitate, şi naivitate, de PNL pe acest pretendent la martiriu, care, după cum spune se simte vândut de ai săi. Adică de colegii din PSD.

După doi ani şi două luni, închis 23 de ore într-o celulă, lăsat afară doar o oră pe zi, fostul lider al PSD este hotărât să se răzbune. Dar nu ca un conte de Monte Cristo, cu sabia şi pistolul. Răzbunarea lui Dragnea va fi doar verbală.

“Voi vorbi!”, a ameninţat el după ce şi-a sărutat iubita ce-l aştepta la poarta puşcăriei. Ce va vorbi? Cam ceea ce deja a spus: că ai lui l-au vândut, că PSD este un partid de operetă, aflat în buzunarul SRI, că a fost condamnat la comanda preşedintelui Klaus Iohannis etc. etc. Lucruri deja ştiute pe jumătate. Ceea ce înseamnă că şi adevărul va fi prezentat pe jumătate.

Oricât de iscusit spusă ar fi vorba, vorba trece. Scrisul rămâne. O fi având posibilitatea să scrie în cei doi ani şi două luni? Oricum, bănuim că a avut timp să se gândească intens, să analizeze fiecare detaliu din întreaga lui activitate politică, să împartă foşti colaboratori în fideli şi trădători.

Deocamdată cam atât se poate spune despre eliberarea unuia dintre cei mai puternici oameni politici apăruţi după 1990. Acest lucru nu i se poate contesta. Cum a fost posibilă ascensiunea lui şi a PSD-ului condus de el? Datorită slabei prestaţii a PNL-ul după ce a ieşit din USL, după prestaţia guvernului Cioloş.

Va reuşi Liviu Dragnea să abată atenţia de la campania furibundă din PNL asupra problemelor pe care le va ridica în special cele legate de PSD? Nu prea mult. Cum echipa naţională nu s-a calificat la campionatul european de fotbal, PNL a reuşit să ofere un spectacol la fel de captivant ca un meci din finală jucat de două echipe slab pregătite.

În continuare lumea este curioasă să afle cum va ieşi din această înfundătură. Au mai rămas doar două luni şi opt zile până la deznodământul din 25 septembrie.

Cu ce s-a ales partidul din această lungă campanie? În primul rând PNL a reuşit să demonstreze că nu poate fi un partid atât de mare cum pretinde din moment ce nu are un lider mare.

Ambii candidaţi joacă la categoria mijlocie. De departe un Emil Boc şi un Ilie Bolojan sunt personalităţi mai puternice decât Ludovic Orban şi Florin Cîţu. De asemenea, ca personalitate, şi Rareş Bogdan îi depăşeste pe amândoi.

Norocul PNL este că USR PLUS nu a reuşit să se contureze ca posibilă alternativă la o guvernare de stânga. Norocos a fost PNL şi în urmă cu mai bine de un sfert de veac de când, atras de Corneliu Coposu în CDR, partidul Brătienilor a fost salvat de la dispariţie. În schimb a dispărut salvatorul, PN|CD.

În linii mari istoria se repetă. De data aceasta nu mai este subminat de forţe oculte, aşa cum acuză acum Liviu Dragnea. PNL nu poate recurge la scuza lui Emil Constantinescu: “Am fost învins de Securitate.” Lucru valabil şi pentru PN|CD.

De data aceasta PNL se înfrânge singur. Aşa cum se întâmplă în majoritatea organizaţiilor judeţene, scorul dintre candidatul aripii Orban şi candidatul aripii Cîţu este foarte strâns.

Prin urmare şi la congresul din 25 septembrie, este previzibil că scorul dintre cei doi candidaţi va fi destul de strâns. Dacă se respectă regula de desemnare a delegaţilor – şi probabil se va respecta – în momentul în care un preşedinte este votat de 60% din delegaţi el nu mai este reprezentativ, nu mai are autoritatea necesară pentru a se impune ca un lider de necontestat. Acest lucru se întâmplă doar la partidele mici, nu la unul mare.

Probabil în acest sens atrăgea atenţia Emil Boc că există riscul ca “festivalul democraţiei” să se transforme în “bâlciul democraţiei”. Fostul lider al PDL nu a folosit nici măcar cuvântul “circ”, care înseamnă ceva elaborat, ci “bâlci”. Este o nuanţă semnificativă. La circ mergi să vezi artişti care merg pe sârmă, la bâlci se bea şi se mănâncă, într-o dezordine totală.

Problema majoră nu este legată de cine va fi ales preşedinte, Orban sau Cîţu. Problema PNL este dacă va reuşi să devină un partid mare.

Printre altele, şansa PNL de a deveni un partid mare scade şi pentru că a reuşit performanţa de a-şi ostiliza marea majoritate a mijloacelor de informare în masă. A neglijat şi neglijează în continuare presa pro-liberală. Cauzele trebuie căutate în slaba calitate a liderilor locali şi naţionali, în lipsa lor de profesionalism, poate şi datorită unor carenţe culturale.

Sociologul Vasile Dâncu regreta că PSD nu reuşeşte să atragă intelectualii. Ce intelectuali atrage PNL? Acum cele două partide zise mari sunt aproape la egalitate. De ambele partide intelectualii fug ca dracu’ de tămâie.

Cercul politicienilor se micşorează de la un mandat la altul. Este vremea “consilierilor”- înainte li se spunea “lipitori de afişe” – a şefilor de cabinet, a purtătorilor de serviete, ba chiar a şoferilor. De aici calitatea tot mai slabă a clasei politice.

Faţă de mulţi lideri ai PNL, Liviu Dragnea pare chiar un intelectual. Probabil în puşcărie i s-a dat voie să citească.

Dar să vedem cum decurge în general o şedinţă de alegeri într-o organizaţie judeţeană. Am o oarecare experienţă. În 1990 am participat, la Braşov, la congresul UDMR la care a fost ales preşedinte Marko Bela. Prin 1998 am participat la o şedinţă a ţărăniştilor, de la care, din păcate, fostul premier Victor Ciorbea m-a dat afară pentru că nu aveam carnet de membru PN|CD.

Aş mai pune la socoteală şi şedinţa Alianţei Civice la care s-a decis transformarea în partid, în PAC. Aş mai aminti o întâlnire cu Ion Iliescu, la care l-am întrebat dacă poate face o declaraţie care să se numească “Declaraţia de la Satu Mare”. Mi-a zis că o să încerce. :i a reuşit: a declarat că în nici un chip casele foştilor proprietari nu vor fi retrocedate, că vor fi vândute chiriaşilor. Aşa a apărut celebra lege care a dat peste cap întreaga poveste a retrocedărilor, provocând mii, zeci de mii de procese.

Cum a fost şedinţa de alegeri a organizaţiei judeţene PNL Satu Mare? Nu ca la televizor. De asemenea, niciunul dintre candidaţi, Ludovic Orban sau Florin Cîţu, nu au reuşit să lanseze o bombă de calibrul celei lansate de Ion Iliescu.

Dacă celor doi candidaţi le-ar fi fost pusă întrebarea “Domnule Orban, domnule Cîţu, credeţi în PNL?”, ar fi strigat într-un glas DA! Acesta pare să fie singurul lucru ce-l au în comun. Într-adevăr, amândoi candidaţii cred sincer în şansa PNL de a deveni cel mai mare partid din România.

Să ne întoarcem la şedinţa organizaţiei judeţene Satu Mare. Lucru esenţial, susţinătorii celor doi candidaţi nu s-au radicalizat. Ei comunică, stau de vorbă, nu stau ca în parlament în bănci diferite.

Pe scurt, şedinţele de alegeri interne din PNL nu sunt ca la televizor. Că televiziunile, şi presa în general, le prezintă ca pe nişte evenimente mondene, este din vina PNL. Aşa cum spuneam, PNL a reuşit performanţa de a-şi ostiliza aproape toată mass media. Cum? Este treaba strategilor să le explice liderilor. Sau să dea explicaţii ei înşişi.