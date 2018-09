Liviu Dragnea a fost audiat la Parchetul General

Continuă convulsiile în PSD înaintea unui eventual Comitet Executiv

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat, vineri seară, la Parchetul General. La ieşirea de la Parchet, Dragnea a declarat că a fost citat ca martor în legătură cu afirmaţiile sale potrivit cărora protestul din 10 august ar fi fost o tentativă de lovitură de stat, el susţinând că a fost întrebat dacă are elemente în sprijinul declaraţiilor sale şi că le-a prezentat procurorului.

Liderul PSD a fost aşteptat în faţa Parchetului de mai mulţi protestatari care au strigat „Hoţule” şi „Dragnea infractorul a gazat poporul”.

Discuţii contradictorii cu protestatarii

Liderul PSD a afirmat că le-a spus procurorilor că, în opinia sa, Jandarmeria a acţionat legal, în condiţiile în care acolo „au fost violenţe mari”. Întrebat cine este vinovat pentru violenţele din 10 august dacă Jandarmeria a acţionat legal, Dragnea a răspuns: „Cei care au organizat aceste violenţe”. Dragnea a fost vizibil iritat de întrebările jurnaliştilor, dar şi de cei câţiva protestatari care l-au aşteptat în faţa Parchetului şi care au strigat „Hoţule”, „Dragnea infractorul a gazat poporul” sau „Să gazezi nişte copii, cât de javră poţi să fii”.

La un moment dat, unul dintre protestatari l-a întrebat: „De ce sunteţi atât de bogat, de unde furaţi?”, iar liderul PSD a replicat: “N-am furat nimic! Unde e bogăţia mea? Nu v-aţi săturat de atâtea minciuni?”.

Filialele din Ardeal cer Comitet Executiv

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a anunţat, sâmbătă, la finalul unei şedinţe cu liderii organizaţiilor PSD din Transilvania, că filialele din Ardeal îi solicită preşedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei şedinţe a CExN pentru “a clarifica eventualele nemulţumiri” din partid.

“Am avut în această după amiază o întâlnire cu colegii din PSD din Transilvania. Am discutat câteva ore, fiecare cu argumentele sale, despre direcţia în care trebuie să se îndrepte pe termen scurt şi mediu Partidul Social Democrat. M-am bucurat enorm să văd că părerile coincid în cele mai multe privinţe şi am stabilit că începând de astăzi vom vorbi între noi, membrii PSD din Transilvania, mult mai des şi vom avea poziţii unitare atunci când se va vorbi despre viitorul nostru”, a scris sâmbătă, pe Facebook, Gabriel Zetea, vicepreşedinte PSD şi preşedinte PSD Maramureş.“Susţinem fără rezerve Guvernul PSD-ALDE şi aplicarea în continuare a Programului de Guvernare. Toate atacurile şi disensiunile publice între membrii PSD cu funcţii de conducere de la Bucureşti trebuie să înceteze rapid pentru a ne concentra pe rezultatele guvernării şi pentru a ne putea ţine de cuvântul dat românilor în 2016. Cerem preşedintelui Liviu Dragnea convocarea în cel mai scurt timp posibil a unei şedinţe (sau a câte şedinţe este nevoie) a Comitetului Executiv Naţional pentru a clarifica eventualele nemulţumiri ale unor colegi. PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul să îşi exprime liber punctul de vedere, dar ne dorim să auzim nemulţumirile în cadrul şedinţelor statutare ale partidului şi nu în mass media”, a precizat Zetea.

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că este nevoie de organizarea ”rapidă” a unei şedinţe CExN, pentru a se stabili prin vot dacă partidul “este pe ideea dnei Firea sau nu”. „Părerea mea personală este că, întrucât dna Firea a ieşit astăzi cu alte ştiri şi cu alte trebuie organizat un CEx şi stabilit dacă partidul este pe ideea dnei Firea sau nu. Dânsa, până la urmă, şi oricine din partidul ăsta trebuie să înţeleagă că dacă ai o propunere o discuţi în partid, se supune la vot, dacă propunerea ta are voturile necesare, în regulă”, a spus Mang.