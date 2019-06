Liverpool a ridicat râvnitul trofeu al Ligii Campionilor la fotbal

În finală a învins Tottenham cu 2-0 (1-0)

Seara de sâmbătă ne-a rezervat finala Ligii Campionilor din sezonul 2018-2019 la fotbal. Confruntarea de pe stadionul echipei Atletico Madrid, dintre Liverpool şi Tottenham, n-a fost cea mai spectaculoasă. Dar a avut momentele ei de strălucire de care s-au bucurat zecile de mii de suporteri din tribune şi milioane de telespectatori.

Părea că vom asista la un meci cu multe goluri. Dar nu prea s-a riscat. Partida dintre cele două echipe din Anglia a început exploziv. După doar 24 de secunde trecute de la fluierul de start, mijlocaşul Sissoko a atins mingea cu mâna în suprafaţa de pedeapsă. Iar Salah a transformat fără emoţii lovitura de la 11 metri. Deşi a punctat la capitolul posesie, Tottenham n-a fost tocmai periculoasă, nu şi-a creat ocazii mari de poartă. Liverpool s-a apărat excelent, chiar şi-a mai creat două ocazii până la pauză, prin Alexander-Arnold şi Robertson.

Chiar dacă nu mai avea nimic de pierdut, Tottenham nu şi-a asumat mari riscuri nici după pauză. Iar Liverpool a mai înscris o dată în minutul 87 când Origi a şutat lângă bară. Liverpool – Tottenham s-a încheiat cu scorul de 2-0 (1-0).

Jucătorii utilizaţi:

Tottenham: Lloris – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose – Winks (Lucas, min. 66), Sissoko (Dier, min. 74) – Eriksen, Alli (Llorente, min. 81), Son – Kane. Antrenor: Maurizio Pochettino.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum (Milner, min. 62) – Salah, Mane (Gomez, min. 90), Firmino (Origi, min. 58). Antrenor: Jurgen Klopp.

De menţionat că Liverpool a mai câştigat Cupa Campionilor în 1977, 1978, 1981, 1984 şi 2005, astfel că este pentru a şasea oară când ridică marele trofeu.

”Sunt foarte fericit pentru echipa mea, sunt foarte fericit pentru fani, sunt bucuros pentru familia mea. Aţi mai văzut vreodată o asemenea echipă? Am luptat când nu am mai avut benzină în rezervor. Am avut un portar care a făcut lucrurile dificile să pară uşoare. Aceasta poate fi cea mai frumoasă seară a mea, din punct de vedere profesional. Un manager care a ajuns de 3 ori în finala UEFA Champions League. E greu să pierzi una, bănuiesc că e foarte, foarte greu să pierzi două, dar azi e cea mai tare seară din cariera lui”, a spus Jurgen Klopp, după meci.

„Este mereu dureros să pierzi un meci de o astfel de importanţă. Este greu să începi meciul cu un penalty contra ta, dar ne-am păstrat principiile. Am fost puţin timizi şi ne-am trezit în ultimele 15 minute, este păcat. Am încercat să facem ce facem de obicei, dar e greu cu Liverpool”, a spus Lloris, portarul lui Tottenham, la finalul meciului de pe Wanda Metropolitano.

“Ar trebui să fim foarte mândri de munca noastră. Am luptat ca să ajungem în finală şi am luptat până la final. În repriza a doua am jucat foarte bine, nu e uşor să evoluezi împotriva unei echipe care se mişcă atât de bine.

Am început finala de la 0-1, era o situaţie dificilă, dar am încercat. Suntem mândri de fani şi trebuie să fim optimişti în privinţa viitorului”, a spus Maurizio Pochettino după meci.

Messi, golgeterul sezonului din Champions League

Odată terminat meciul de la Madrid putem spune că Lionel Messi a devenit golgeterul Ligii Campionilor pentru a şasea oară în cariera sa. Starul Barcelonei a marcat 12 goluri în ultima ediţie a competiţiei, în care Barça s-a oprit în semifinale – a fost eliminată de Liverpool, care a cucerit trofeul.

Messi a rămas pe locul secund în ierarhia all-time a marcatorilor din Champions League, cu 112 goluri. Este depăşit de rivalul Cristiano Ronaldo (Juventus), autor a 126 de goluri.

Aşadar, Liverpool – Chelsea (câştigătoarea Europa League) va fi meciul din Supercupa Europei. Partida va avea loc pe data de 14 august, la Istanbul, pe stadionul echipei Beşiktaş.