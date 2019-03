Live Art la Hala, spaţiu de întâlnire al pasionaţilor de artă vizuală

Evenimentul susţinut de programul YouthBank al Asociaţiei SamStudia continuă şi azi

Situat la etajul clădirii comerciale din Strada Decebal (vizavi de Sinagogă), spaţiul de evenimente Hala este plin de viaţă şi culoare în aceste zile, la primul eveniment LiveArt organizat de SamStudia prin programul YouthBank.

Vineri la prânz s-au deschis porţile acestui spaţiu larg şi generos, unde mai mulţi artişti şi-au putut desfăşura în voie creativitatea. La ora 14 doritorii au putut experimenta actoria alături de Nicole Burlacu şi Dan Coza, actori profesionişti, pe scena pe care se pregăteşte să se întâlnească cu publicul Trupa 9.

Au urmat Open Music Studio Session cu Bogdan Roman, un workshop de origami, o demonstraţie HEMA (arte marţiale istorice europene), pentru ca seara să se încheie cu un recital al Cvartetului FOURever, tinerii membri ai Filarmonicii având în repertoriu coveruri inclusiv din hiturile unor giganţi rock ca Metallica.

Evenimentele continuă şi pe parcursul zilei de azi. La ora 12 este anunţat un show de improvizaţie şi finalul workshopului de expresie teatrală cu Trupa 9, Nicole Burlacu şi Dan Coza. La ora 14 are loc YouthBank Meet and Greet, o prezentare a programului YouthBank prin care sunt încurajate, inclusiv financiar, comportamente ale tinerilor legate de filantropie, iniţiativă civică şi responsabilitate. La ora 15 are loc o lecţie deschisă de desen cu Timea Mitroi, la ora 16 olărit cu Robert Salyi, la ora 17 Open Music Studio Session cu Bogdan Roman, iar la ora 18 Jam Session cu Akraan şi Cserey Csaba. Atmosfera de la Afterparty va fi înviorată de Score Band şi DJ Shorty.

După cum spuneam, artiştii prezenţi au umplut spaţiul cu lucrările lor, aşa că oriunde întorceai privirea aveai ceva de văzut. Expun aşadar de ieri până mâine dimineaţă pictorii Lola Gabriela Scripor, Valer Sasu, Victoria Modac, Niculina Tincu, Florin Dragoş, Viky Jager, graficienii Timea Mitroi, Vlad Aniţaş, Raul Dunca, artiştii fotogradi Vlad Aniţaş, Viky Jager, Emanuel Pop, Csaba Papp, iar oferta artistică nu este deloc de lepădat.

Partea artizanală a evenimentului ne face să regăsim arta sticlăriei Tiffany cu Sticla cu Suflet (Beata Uszkai), Alla Creation (Mark Reha), fotografia la minut cu Oana Tarţa, origami cu Mărioara Tincu. De cafele, răcoritoare şi cocteiluri se ocupă The Line. Păcat că scările din stradă sunt uzate şi de-a dreptul periculoase, aşa că atenţie mare la urcat şi coborât. Dar merită.