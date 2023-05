Lipsa boabelor de cafea robusta scumpeşte chiar şi cea mai ieftină ceaşcă de cafea

Criza costului vieţii i-a împins pe iubitorii de cafea spre soiurile mai ieftine însă lipsa de boabe de cafea de tip robusta face din ce în ce mai dificilă găsirea unei ceşti de cafea ieftină, transmite Bloomberg. Chiar dacă mulţi iubitori de cafea preferă soiul arabica, de calitate superioară, soiul robusta este în mod normal mai ieftin pentru că acest arbore de cafea este mai rezistent şi are nevoie de mai puţină îngrijire, astfel că este mai uşor de produs în cantităţi mari. Soiul robusta este utilizat în mod frecvent la cafea de tip instant, espresso şi cafeaua măcinată vândută în supermarketuri, produse care au înregistrat o cerere mare pe măsură ce consumatorii atenţi la preţuri caută alternative accesibile.

Cu toate acestea, principalii producători de cafea robusta au dificultăţi în a ţine pasul cu explozia cererii, astfel de preţurile angro au atins săptămâna aceasta cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. Pentru consumatorii din Germania, cea mai mare piaţă a cafelei din Europa, această situaţie are un efect semnificativ asupra preţurilor de comercializare, soiurile de cafea de tip instant fiind cu aproape 20% mai scumpe decât în urmă cu un an.

Şansele ca problemele globale cu aprovizionarea cu cafea robusta să se reducă în viitorul apropiat sunt destul de mici. Analiştii estimează că Vietnamul, cel mai mare producător mondial de cafea robusta, a strâns cea mai mică recoltă din ultimii patru ani, din cauză că fermierii s-au concentrat pe culturi mai profitabile precum avocado şi durian, pentru a face faţă exploziei preţurilor la îngrăşăminte după invazia rusească din Ucraina.

Culturile din Brazilia, al doilea mare producător mondial de cafea robusta, au avut de suferit de pe urma secetei şi există îngrijorări că şi producţia Indoneziei ar putea avea de suferit de pe urma precipitaţiilor abundente.

În pofida acestor obstacole, mai multe boabe de cafea robusta au fost exportate la nivel global în primele şase luni ale sezonului curent, comparativ cu ultimii trei ani, însă chiar şi aşa nu a fost suficient pentru a ţine pasul cu nevoile mari. Potrivit Organizaţiei Internaţionale a Cafelei livrările de boabe de cafea robusta în perioada octombrie-martie au fost cu aproximativ 4% mai mari decât în aceiaşi perioadă în 2021-2022.