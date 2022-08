Liga a 2-a la fotbal a trecut de etapa a 3-a

Rezultat surpriză în etapa a 3-a din Liga 2 la fotbal. Csikszereda Miercurea Ciuc a câştigat meciul cu CSA Steaua chiar la Bucureşti, la o diferenţă mare de scor, 4-0. Ceva nu merge cum trebuie la echipa care se vrea, şi este în parte, moştenitoarea palmaresului celebrei echipe Steaua Bucureşti.

Altfel, după disputarea a trei etape, campionatul Ligii 2 la fotbal are un lider surpriză, CS Şelimbăr, nou promovată în eşelonul secund, cu 3 victorii din 3 meciuri. O echipă cu sediul într-o localitate cu rezonanţă istorică, localitate lângă care oştilele lui Mihai Viteazul au nimicit armata lui Andrei Bathori. De precizat că echipa nu are un lot cu nume mari, doar Curtean (ex Gaz Metan) şi Boboc (ex Astra) având mai multe jocuri în Liga 1. Tot trei victorii are şi Unirea Slobozia, echipă aflată pe locul 2. La polul opus, pe ultimul loc, se află Unirea Constanţa, echipă antrenată de sătmăreanul Dacian Nastai.

Rezultatele etapei:

• Poli Timişoara – FC Braşov 0-0

La gazde a evoluat Silviu Pană, fost jucător al Olimpiei.

• Unirea Dej – Poli Iaşi 1-2

Sătmăreanul Angelo Cocian a fost titular la Unirea în timp ce Al.Militaru a fost rezervă la aceeaşi echipă. De cealaltă parte, Răzvan Tincu a fost titular în linia de apărare a Politehnicii.

• Concordia Chiajna – CS Dumbăviţa 2-2

• Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 1-0

• Minaur Baia Mare – Ripnsia Timişoara 1-1

Donca şi Văsălie au fost titulari la Minaur în timp ce al treilea sătmăream, Chitaş a fost rezervă.

• Gloria Buzău – CSM Slatina 1-1

• Progresul Spartac – CS Şelimbăr 1-2

• Viitorul Pandurii – Dinamo 2-0

• Oţelul Galaţi – Unirea Constanţa 3-2

• CSA Steaua – Csikszereda 0-4

CLASAMENT

1.Şelimbăr 3 3 0 0 7-1 6 9

2. Slobozia 3 3 0 0 6-1 5 9

3.Oţelul Galaţi 3 2 1 0 6-3 3 7

4.Gloria Buzău 3 2 1 0 5-2 3 7

5.Poli Iaşi 3 2 1 0 4-1 3 7

6.Unirea Dej 3 2 0 1 5-4 1 6

7.CSM Slatina 3 1 1 1 5-3 2 4

8.Dumbrăviţa 3 1 1 1 4-4 0 4

9.Chiajna 3 1 1 1 3-5 -2 4

10.CSA Steaua 3 1 1 1 3-6 -3 4

11.Poli Timişoara 3 1 1 1 1-4 -3 4

12.AFK Csikszereda 3 1 0 2 5-3 2 3

13.Progresul Spartac 3 1 0 2 4-3 1 3

14.Viitorul Pandurii 3 1 0 2 2-3 -1 3

15.Dinamo 3 1 0 2 2-5 -3 3

16.FC Braşov 3 0 2 1 1-2 -1 2

17.Minaur Baia Mare 3 0 2 1 2-5 -3 2

18.Ripensia Timişoara 3 0 1 2 2-4 -2 1

19.Metaloglobus 3 0 1 2 2-5 -3 1

20.Unirea Constanţa 3 0 0 3 2-7 -5 0