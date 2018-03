Liga 5 deschide sezonul de primăvară în fotbalul județean

Sfârșitul ne săptămână ne rezervă primele meciuri oficiale din sezonul de primăvară al fotbalului județean. Totul se va relua odată cu etapa cu numărul 14. O rundă în care sunt și câteva meciuri amânate.

Meciurile sunt programată să înceapă de la ora 15:00, cu o singură excepeție. Vă lăsăm cu programul de duminică și cu oficialii delegați de Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare. Menționăm că Liga 4 va lua startul pe 24 martie, iar Liga 4 Elite pe 31 martie.

Duminică, 18 martie

• Agriș – Ardud (ora 13:00, arbitri: C. Girati, D. Orha, E. Pop. Observator: I. Borz)

• Bercu – Turulung (E. Simon, A. Boroș, C. Zsigrai, G. Rus)

• Porumbești – Căuaș (B. Tincu, V. Cherecheș, M. Bumbuc, I. Iuhas)

• Moftinu Mare – Urziceni (se joacă la Urziceni, N. Sălăgean, F. Moisa, C. Miron, Z. Torok)

• Bogdand – Marna (M. Ciceu, V. Ardelean, A. Ilies, N. Morar)

• Dorolț II – Decebal (amânat)

• Homoroade – Supur (amânat)

• Crucișor stă

Restanță Liga IV, Seria B

Sâmbătă, 17 martie

Berveni – Domănești (etapa 10, ora 13:00 juniori, ora 15:00 seniorii, Ș. Bathory, Cr. Pop, D. Bonțidean, Z. Pataki)