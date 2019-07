Liga 4 rămâne cu trei serii. Din sezonul 2020-2021 se trece la Elite cu două serii

Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare a hotărât sâmbătă, 27 iulie, ca sistemul din Liga 4 să rămână acelaşi. Adică în sezonul 2019-2020 vom avea tot trei serii.

S-a făcut o singură schimbare în sensul că în lupta pentru cel mai bun loc 2 va intra şi cea mai bună echipă de pe locul 3 (se iau rezultatele înregistrate cu primele 6 echipe din serie şi astfel se decide cel mai bun loc 3).

Cele trei locuri 2 şi cea mai bună echipă de locul 3 vor juca un mini-turneu la capătul căruia câştigătoarea va prinde ultimul loc din Final Four (aici sunt calificate câştigătoarele celor trei serii).

Seriile pentru noul sezon se vor decide la şedinţa Comitetului Executiv AJF Satu Mare din 10 august. Deocamdată vă prezentăm o simulare a celor trei serii din Liga 4. Dar mari modificări nu se vor face.

Seria A – Tur-Talna (12 echipe)

• Voinţa Turţ

• Turul Micula

• Voinţa Lazuri

• Dacia Medieşu Aurit

• Venus Dumbrava

• Olimpia MCMXXI

• Victoria Apa

• Sportul Botiz

• Energia Negreşti

• Speranţa Halmeu

• AS Livada

• Talna Oraşu Nou

Seria B – Someş (12 echipe)

• Recolta Dorolţ

• Cetate Ardud

• Unirea Tăşnad

• Viitorul Vetiş

• Unirea Păuleşti

• Voinţa Doba

• Ştiinţa Beltiug

• Someşul Odoreu

• Luceafărul Decebal

• Voinţa Babţa

• Someşul Oar

• Crasna Moftinu Mic

Seria C – Crasna (14 echipe)

• Schamagosch Ciumeşti

• Victoria Tiream

• CSM Victoria Carei

• Frohlich Foieni

• AS Căpleni

• Unirea Pişcolt

• Real Andrid

• Fortuna Căpleni

• Viitorul Lucăceni

• AS Ghenci

• Schwaben Kalmandi Cămin

• Recolta Sanislău

• Stăruinţa Berveni

• Termala Dindeşti (acceptată de Adunarea Generală în Liga 4)

Sezonul 2019-2020 de Liga 4 va debuta pe 24-25 august, iar în cadrul Adunarii s-a votat o etapă intermediară (singura a sezonului) pe 4 septembrie. Startul Ligii a 5-a se va decide la şedinţa Comitetului Executiv din 10 august.

Din sezonul 2020-2021 se trece la Liga 4 Elite cu două serii

Membrii afiliaţi AJF Satu Mare au decis sâmbătă, 27 iulie, ca din sezonul 2020-2021 să se treacă la un nou sistem. Vom avea Liga 4 Elite cu două serii. Aici se califică primele 8 echipe din cele trei serii de la finalul sezonului 2019-2020. Cele două serii vor avea câte 12 echipe.

Locurile 9-14 vor forma singura serie din Liga 4.

Pentru desemnarea campioanei vor juca la finalul sezonului regulat 1A-2B, respectiv 1B-2A, iar câştigătoarele se vor întâlni în finală (tur-retur).

Liga 5 nu se se schimbă, rămâne cu două serii.