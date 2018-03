Liga 1 la fotbal revine în actualitate

Cu meciurile din etapa întâi din playoff și playout

În acest weekend se reiau meciurile din Liga 1 la fotbal, cu partea a doua a campionatului, playoff și playout. După cum se știe, în playoff un număr de 6 echipe se vor bate pentru locurile care duc în cupele europene, iar alte 8, cele din playout, vor lupta pentru evitarea locurilor care duc la retrogradarea în eșalonul doi.

Pentru titlul de campioană lupta se va duce, cel mai probabil, în trei, între CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova. Evident, având un avantaj de 2 puncte față de FCSB, respectiv 4 față de Universitatea, CFR este cotată cu prima șansă. De altfel, pe parcursul primei părți a campionatului echipa antrenată de Dan Petrescu a etalat un joc solid, pragmatic, mai puțin spectaculos, dar eficace. FCSB, cu un lot extrem de valoros are dezavantajul (ne)priceperii lui Gigi Becali care se bagă peste tot, în stabilirea echipei, a tacticii de joc, a arbitrajului etc. Craiova poate emite mai puține pretenții la titlu, dar are șanse. Una, foarte importantă, o constituie publicul fierbinte pe care îl are în spate.

Celelalte echipe, Astra, Viitorul (campioana țării) și Poli Iași pot, cel mult, să arbitreze lupta pentru titlul de campioană.

În partea a doua a campionatului sunt 8 echipe din care doar Botoșani și Dinamo sunt la adăpost sigur cu cele 20 puncte adunate în sezonul regulat. Concordia, Voluntari și Poli Timișoara, toate cu câte 14 puncte, se pot declara liniștite, dar nu pe deplin. Cele 4 puncte care le desparte de Sepsi (locul 6 cu 10 puncte) pot fi remontate de echipa din Sfântu Gheorghe.

Dar și de Gaz Metan – locul 7 cu 8 puncte și chiar de Juventus – locul 8 cu 6 puncte.

Prima etapă din playoff:

Vineri, 9 martie

• CFR Cluj – Poli Iași (20:45)

Sâmbătă, 10 martie

• U.Craiova – Astra Giurgiu (20:45)

Duminică, 11 martie

• FCSB – Viitorul (20:45)



• Echipa de pe primul loc va evolua în turul 2 peliminar al Ligii Campionilor

• Locul 2, turul 3 preliminar Euroapa League

• Locul 3, turul 2 preliminar Euroapa League

Prima etapă din playout:

Vineri, 9 martie

• FC Botoșani – Juventus (18:00)

Sâmbătă, 10 martie

• Chiajna – Sepsi (18:00)

Duminică, 11 martie

• FC Voluntari – Poli Timișoara (18:00)

Luni, 12 martie

• Gaz Metan – Dinamo (20:45)



• Locul 6 va juca un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga 2

• Locurile 7 și 8 retrogradare în Liga 2