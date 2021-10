Liga 1 la fotbal, etapa a 13-a

În campionatul Ligii 1 la fotbal se vor disputa în acest weekend, dar şi la începtul săptâmânii viitoare, meciurile etapei cu numărul 13. Şi, ca în orice altă etapă, vom avea parte de meciuri interesante. Unul ar putea fi cel dintre Dinamo şi Rapid, un meci care, altădată, strângea în tribune 50-60.000 de spectatori. Nu credem că va fi cazul acum. În plus, Dinamo trece printr-o perioadă nefastă, cu mari problem financiare şi nu vedem cum ar putea ieşi cu faţa curată din acest meci.

Campioana ţării, CFR Cluj va juca abia luni când va întâlni, pe propriul teren, pe Sepsi OSK, o echipă aflată în mare suferinţă. Cât priveşte echipa lui Gigi Becali, FCSB are meci programat la Constanţa, cu Farul. Un meci despre care nu ştim sigur dacă se va juca având în vedere că FCSB are mari probleme de lot din cauza îmbolnăvirii mai multor jucători.

Programul etapei:

Vineri, 22 octombrie

• FCU Craiova – Gaz Metan Mediaş (17.30)

• Chindia Târgovişte – Univ.Craiova (20.30)

Sâmbătă, 23 octombrie

• FC Voluntari – FC Argeş Piteşti (15.00)

• CS Mioveni – FC Botoşani (17.30)

• Dinamo – Rapid (20.30)

Duminică, 24 octombrie

• Farul Constanţa – F SB (20.30)

Luni, 25 octombrie

• Academica – UTA Arad (17.30)

• CFR Cluj – Sepsi (20.30)

CLASAMENT

1. CFR Cluj 12 10 0 2 17- 8 30

2. FCSB 12 7 3 2 23-11 24

3. FC Voluntari 12 8 0 4 17-13 24

4. FC Botoşani 12 6 5 1 12- 8 23

5. Univ. Craiova 12 7 1 4 22-10 22

6. Rapid Bucureşti 12 6 3 3 15- 9 21

7. UTA Arad 12 5 5 2 12- 8 20

8. Farul Constanţa 12 5 3 4 15- 8 18

9. FC Argeş 12 5 3 4 10- 7 18

10. Chindia 12 3 5 4 8- 8 14

11. Gaz Metan 12 3 2 7 10-15 11

12. CS Mioveni 12 3 2 7 6-16 11

13. Sepsi 12 1 7 4 10-13 10

14. FCU Craiova 12 2 3 7 8-14 9

15. Dinamo 12 2 1 9 10-28 7

16. Academica 12 0 3 9 9-28 3