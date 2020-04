Liga 1, campionat slab și la capitolul spectatori

Cu o medie de 3.493 de spectatori pe meci, Liga 1 la fotbal din România ocupă abia locul 31 în clasamentul european pentru sezonul 2019-2020. Logic, campionatul României a fost depăşit net de ligile din Anglia, Spania, Italia sau Germania, unde media de spectatori pe meci depășește cifra de 10.000.

Mai mult, Liga 1 este depășită ca număr de spectatori de ligile inferioare din multe alte țări, liga 4 din Anglia, Liga 3 din Germania etc. Dar putem să ne bucurăm că suntem peste alte campionate. Oricum, stăm mai bine decât vecinii noştri: Ungaria (3.220), Serbia (1.960), Bulgaria (1.816), Moldova (446). Dintre vecini, doar Ucraina, cu o medie de spectatori de 4.190, este peste România. Dar ucrainienii sunt prezenți an de an în grupele Champions League.

Pentru edificare, vă redăm mai jos mai multe clasamente referitoare la numărul fanilor în tribune.

Top 5 Liga 1

1.U Craiova – 13.058 spectatori

2.FCSB – 6.502 spectatori

3.Dinamo – 4.610 spectatori

4.CFR Cluj – 4.071 spectatori

5.Viitorul – 2.975 spectatori

Bundesliga, locul 1 cu peste 40.000 de spectatori/meci

Bundesliga este campionatul care are cea mai ridicată medie a spectatorilor din Europa. Meciurile din Bundesliga beneficiază de o medie de 40.683 de fani la fiecare joc. Pe locul 2 se află, la distanță mică, Premier League, iar pe 3 vine La Liga. Dar, oarecum ciudat, în Top 10 se regăsesc campionate din ligile inferioare, cele din Germania și Anglia. Două ligi inferioare care au medii de invidiat.

Top 10 campionat/spectatori

1.Germania / Bundesliga – 40.683 suporteri

2.Anglia / Premier League – 39.348 suporteri

3.Spania / La Liga – 28.756 suporteri

4.Italia / Serie A – 26.644 suporteri

5.Franţa / Ligue 1 – 22.476 suporteri

6.Germania / 2.Bundesliga – 20.370 suporteri

7.Anglia / Championship – 18.585 suporteri

8.Olanda – 18.037 suporteri

9.Rusia – 17.284 suporteri

10.Turcia – 16.853 suporteri

Revenind la campionatul României, constatăm că Liga 1 este depășită de multe alte campionate cum ar fi Scoţia (15.318), Belgia (11.280), Elveţia (11.161), Polonia (9.119), Norvegia (5.792) sau Cehia (5.689). Dar supărător este faptul că suntem depășiți și de țări mai mici sau de alte ligi inferioare: Spania / Segunda Division – 9.784 suporteri, Anglia / League One – 8.802 suporteri, Germania / Liga 3 – 8.704 suporteri, Franţa / Ligue 2 – 6.771 suporteri, Italia / Serie B – 5.533 suporteri, Anglia / League Two – 4.687 suporteri.

Numărul spectatorilor din tribune se reflectă însă și în valoarea încasărilor de pe urma vânzării biletelor sau abonamentelor, a drepturilor TV.

În România, cluburile au beneficiat de încasări în valoare de 59.000.000 de euro. Din această sumă 8% sunt bani intrați în conturi de pe urma biletelor şi abonamentelor vândute. Mai exact, cluburile din prima ligă a României au încasat 4.720.000 de euro din bilete.

Bundesliga, campionatul care ocupă primul loc în clasamentul mediei de spectatori, a realizat venituri de 3.156.000.000 de euro în anul 2018, iar 16% din această sumă a venit de pe urma biletelor şi abonamentelor. Cluburile din prima ligă a Germaniei au încasat 504.960.000 de euro de pe urma vânzărilor de bilete și abonamente. Diferența dintre noi și ei este enormă. Iar asta se vede și în calitatea jocurilor.